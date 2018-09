Presentazione di “Una Vecchia casa di pietra” di Paolo Puliti a Castelnuovo

Altre notizie brevi

sabato, 22 settembre 2018, 16:17

Dopo Lucca, parte anche anche in Mediavalle e Garfagnana la campagna di adesione a Potere al Popolo, il soggetto politico che unisce movimenti, associazioni e partiti della sinistra di alternativa. Martedì prossimo (25 settembre), dalle ore 18, presso la sede Rifondazione comunista a Barga, in via di mezzo 34, sarà...

venerdì, 21 settembre 2018, 13:18

"In Toscana abbiamo oltre 200mila persone povere o che vivono in uno stato di indigenza. Numeri in aumento, frutto della crisi che ci ha investito dal 2008. Perché la "ripresina" di questi ultimi tempi ha inciso sul reddito pro capite ma ha aumentato anche le disuguaglianze e ha visto crescere...

venerdì, 21 settembre 2018, 11:57

Come ogni anno, Il primo di settembre è iniziata in Italia la settima edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/), un concorso certificato dal Guinness World Records come il più grande mai organizzato al mondo.

martedì, 18 settembre 2018, 15:43

Entra nella fase finale il Premio Pontremoli 2018, bandito dalla CIA-Agricoltori italiani delle province di Lucca e Massa Carrara, e rivolto ai giovani agricoltori toscani che operano in contesti di particolare svantaggio, o d'isolamento geografico e sociale: a chi resta sull'Appennino, e promuove un’agricoltura che è anche presidio del territorio.

lunedì, 17 settembre 2018, 15:34

Si comunica che nei giorni di martedì 18 e mercoledì 19 settembre sarà sospesa l'attività dello sportello CUP della Casa della Salute di Piazza al Serchio.

lunedì, 17 settembre 2018, 14:52

Aprire una start up grazie al crowdfunding? Si può imparare anche fra i banchi di scuola. Parte oggi l’iniziativa della piattaforma Eppela dal titolo Young Italian Valley, che ha l’obiettivo di formare nuovi imprenditori e di educarli alle nuove forme di finanziamento ‘dal basso’.

sabato, 15 settembre 2018, 10:58

"Stiamo correndo un rischio enorme, se la Regione non si muove subito sarà un disastro per molte delle nostre produzioni", così il presidente di Confagricoltura Toscana Francesco Miari Fulcis lancia l'allarme peste suina dopo la conferma da parte della Commissione europea della notifica da parte del Belgio di due casi di peste...

giovedì, 13 settembre 2018, 15:35

Il 22 settembre Sergio Tortelli presenta un libro, "La messa è finita", che trattasi di esperienze di vita vissuta direttamente e indirettamente dell'autore, sintetizzate in poesie e racconti.

giovedì, 13 settembre 2018, 10:49

A Chifenti, sabato 15 settembre alle ore 11, si terrà l'inaugurazione della cartellonistica informativa al Ponte delle Catene. Per l'occasione, inaugurazione di un defibrillatore donato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano alla cittadinanza.

mercoledì, 12 settembre 2018, 10:38

Un vino più tipico, con più aromi e profumi. Grazie, anche, al ritorno delle 'mezze stagioni'. Francesco Colpizzi, presidente federazione vitivinicola di Confagricoltura Toscana fa il punto della situazione di un'annata 2018 che ha visto il ritorno delle "mezze stagioni", di una primavera più fresca e dei temporali tipici dei mesi estivi: "Queste...