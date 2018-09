Toscana protagonista di Wiki Loves Monuments 2018

venerdì, 21 settembre 2018, 11:57

Come ogni anno, Il primo di settembre è iniziata in Italia la settima edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/), un concorso certificato dal Guinness World Records come il più grande mai organizzato al mondo.

WLM è promosso dai volontari wikimediani e invita a caricare su WIkimedia Commons, l’archivio di file multimediali di Wikipedia, le immagini di beni culturali presenti sul territorio.

Si tratta di una iniziativa di notevole successo grazie alla quale, a partire dalla prima edizione nel 2012, in Italia sono state quasi 100.000 le immagini di chiese, ponti, palazzi, musei e opere d’arte caricate su Wikimedia Commons.

Gli amanti del patrimonio culturale e della fotografia potranno partecipare gratuitamente al concorso condividendo i loro scatti, e vincere vari premi offerti dagli sponsor. WLM non è però solo uno stimolo per i fotografi più appassionati, sia residenti che turisti, ma è soprattutto un modo di contribuire alla costruzione di un archivio digitale dei tesori del territorio. Le foto verranno utilizzate non solo per illustrare le pagine dell’enciclopedia libera Wikipedia, uno dei dieci siti web più visitati al mondo, ma saranno caricate sulle piattaforme Wikimedia a disposizione di tutti, accessibili e riutilizzabili liberamente citando l’autore da chiunque anche per scopi commerciali, contribuendo così a far conoscere in rete e nel mondo più facilmente le bellezze dei vari territori.

Il riuso commerciale è un pilastro delle piattaforme Wikimedia ed è una scelta fatta consapevolmente per favorire il più ampio uso e riuso dei suoi contenuti e lo sviluppo di una cultura libera. Nel caso delle foto di beni culturali in Italia (palazzi, chiese, monumenti, quadri ecc.), il Codice dei beni culturali e del paesaggio https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_dei_beni_culturali_e_del_paesaggio ne consente il riuso per scopi commerciali solo previa autorizzazione del proprietario. Anche se i social media sono pieni di foto caricate senza prendere in esame la normativa vigente, l’organizzazione di WLM ha deciso di seguire scrupolosamente la legislazione italiana, ed è quindi possibile inserire la foto di un bene nel sito del concorso solo qualora il proprietario di quest’ultimo, pubblico o privato, abbia rilasciato un’autorizzazione esplicita. In altri termini, i beni culturali vanno “liberati”.

I nuovi siti del 2018

Ai siti già liberati negli anni precedenti (fra cui proprietà dei comuni di Empoli, Montaione, Volterra, Massa Marittima, Lajatico, Castelfiorentino, Poggibonsi, San Quirico d'Orcia e Montepulciano) si sono aggiunti nel 2018 nuovi comuni con vari siti privati soprattutto nella Valdinievole. Si pone in evidenza la provincia di Pistoia, una delle prime a raggiungere in Toscana una copertura quasi completa per comuni partecipanti. Pistoia è inoltre il primo capoluogo di provincia in regione a partecipare, modificando la licenza per il riutilizzo delle immagini di una ventina di siti fra cui la Chiesa di San Francesco e la Piazza della Sala, mente per numero e varietà di siti spicca Pescia con oltre 40 siti da fotografare, inclusi numerosi musei locali e edifici diocesani. Piombino e Marciana sono i primi comuni a aderire in provincia di Livorno, mentre Bientina e Vicopisano si sono aggiunti in provincia di Pisa, San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, Montieri in provincia di Grosseto e Montecarlo in quella di Lucca.

Il “boom” della Toscana

Dodicesima regione per numero di caricamenti nel 2016 e sesta nel 2017, la Toscana è divenuta quest’anno la prima regione in Italia. Nelle prime due settimane il 40% delle foto caricate sono immagini di beni culturali toscani e di queste oltre la metà proviene dalla provincia di Pistoia, che con diciotto comuni coinvolti si conferma la maggior protagonista dell’edizione corrente. A novembre proprio nella città di San Jacopo si terrà la premiazione regionale. Particolarmente reattiva è stata la zona di Pescia e Uzzano, dove il sito “pesciailtuopaese.com” (https://www.facebook.com/pescia.iltuopaese/) ha portato avanti una capillare campagna di informazione sul territorio.

Le “wikigite”

WLM si è confermato come un modo di andare alla scoperta di angoli più o meno conosciuti del nostro territorio. Particolarmente attive sono state anche le amministrazioni comunali di Serravalle Pistoiese, Montecatini Terme e San Giovanni Valdarno, che hanno organizzato nelle settimane precedenti varie wikigite, escursioni guidate a cui prendono parte fotografi e wikimediani. Le prossime wikigite si terranno il 22 settembre a Uzzano, il 23 a Casalguidi-Vinacciano, Pistoia, Montopoli in Val d’Arno e Piombino e il 29 settembre a Santa Maria a Monte. Maggiori informazioni per chi fosse interessato sono reperibili sulla pagina “Wiki loves Toscana” su facebook (https://www.facebook.com/WikiLovesToscana)

Premiazione regionale

Le foto saranno valutate da una giuria mista di wikimediani e esperti del mondo del giornalismo e della comunicazione. Fra i giurati il delegato FIAF per la Regione Toscana Carlo Lucarelli, il presidente del Gruppo Fotografico Fornaci Filippo Basetti, il divulgatore Gianni Fochi, la professoressa dell’università di Pisa esperta in divulgazione museale Valentina Domenici, il Direttore rivista NATURART Giovanni Capecchi. A questi si aggiungeranno wikimediani Alessandro Marchetti (coordinatore della giuria), Susanna Giaccai, Manuela Musco, Camillo Pellizzari, Daniele Napolitano, Denis Schwabe, Stefania Andreini e Luca Landucci.

La premiazione regionale si terrà quest’anno a Pistoia, verso metà novembre e precederà quella nazionale.

La “Impresa Sociale Magnani” di Pescia, si è offerta di stampare le foto vincitrici regionali su carta artigianale. La pro loco di Montecatini Alto, il comune di Serravalle Pistoiese e la BCC Vival Banca hanno offerto per i vincitori vari libri di storia locale.

Le tre foto vincitrici saranno esposte alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia per alcune settimane, mentre il centinaio di foto finaliste saranno, come lo scorso anno, selezionate e stampate per una mostra itinerante regionale.

Selezione di foto di alta qualità dall’edizione 2018

