Analisi positive: torna potabile l’acqua dell’acquedotto “Fontanone”

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:36

"La sicurezza delle strutture scolastiche rappresenta per l'amministrazione di Camporgiano e per la Regione Toscana, prima che un dovere da rispettare, un obiettivo da perseguire per migliorare la vivibilità degli ambienti, sia per i bambini che li frequentano che per il personale scolastico che vi trascorre le proprie giornate lavorative".

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:55

"Non posso che essere onorato di aver rappresentato questa mattina la Regione Toscana all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della palestra scolastica di Camporgiano. È stata una bella mattinata, allegra e piena di sole, e ringrazio i giovani studenti che tanto disciplinati e attenti hanno ascoltato ogni nostro intervento.

mercoledì, 24 ottobre 2018, 15:56

"Non posso che essere soddisfatto dell'attenzione messa in campo dalla Regione, con l'intervento del presidente Rossi e del presidente della Provincia Menesini nei confronti della provincia di Trento, la richiesta di attivare un tavolo al Mise, l'impegno preso di portare in Conferenza Stato regioni la vicenda e la previsione di...

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:24

Il territorio, l'identità, le eccellenze, i prodotti icone della tradizione toscana aprono i propri orizzonti al mondo grazie ad un semplice click. It's Tuscany è la piattaforma che permette alle aziende del territorio di fare rete entrando a far parte di un Network di eccellenze che valorizza al massimo il pregio del...

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:35

“Purtroppo i timori si sono tramutati in realtà ed il 6 settembre scorso il tribunale di Genova ha dichiarato fallita la “Qui! Group”, una delle principali società che emettono ticket restaurant, con evidente ripercussioni per quei bar e ristoranti che avevano la convenzione per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa...

sabato, 20 ottobre 2018, 14:01

"Siamo stanchi di leggere sui giornali le dichiarazioni dei gestori del trasporto pubblico locale che quando sono attaccati dagli utenti perché offrono un servizio scadente mettono nel mezzo la Regione. Ora basta".

sabato, 20 ottobre 2018, 13:00

Ieri, venerdì 19 ottobre, è venuta a mancare la madre dell'illustratore e vignettista Alessandro Sesti. I cinque "Cavalieri della Magione del Tau", Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri, "La Magione del Tau" e tutto lo staff di "A colpi di Pennarello" gli porgono le loro...

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:17

"Siamo soddisfatti come agricoltori che il Tar della Toscana abbia respinto il ricorso delle associazioni animaliste dichiarando legittimi e fondati gli atti della Regione Toscana con cui è stata anticipata la stagione venatoria. I giudici amministrativi hanno mostrato ancora una volta competenza e equilibrio di fronte a un tema che va...

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:43

La segreteria USI-CIT Sanità Toscana interviene in merito alla manifestazione di sabato scorso, a Fornaci di Barga, contro il pirogassificatore alla Kme.

mercoledì, 17 ottobre 2018, 22:17

Venerdì 19 ottobre, alle 18, a Palazzo Pancrazi a Barga, Gigi Simoni presenta la sua biografia "Simoni si nasce. Tre vite per il calcio". Saranno presenti Gigi Simoni, gli autori e personaggi del mondo dello sport.