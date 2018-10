Caruso (Lega): "Congratulazioni a Susanna Ceccardi nuovo commissario della Lega in Toscana"

giovedì, 4 ottobre 2018, 19:42

Caruso (Lega): "Congratulazioni a Susanna Ceccardi nuovo commissario della Lega in Toscana". "Come commissario della Lega in Provincia di Lucca e a nome di tutti i sostenitori e militanti - è scritto in una breve nota - esprimo le mie più vive congratulazioni a Susanna Ceccardi nuovo commissario della Lega in Toscana. Susanna Ceccardi, che ha già dato prova di grandi capacità amministrative alla guida del Comune di Cascina, saprà guidare il partito verso nuovi ed importanti traguardi. La Provincia di Lucca sarà al fianco del nuovo commissario nelle prossime, importanti competizioni elettorali in attesa delle elezioni regionali del 2020. Al senatore Manuel Vescovi che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, formulo i migliori auspici per i prestigiosi incarichi nazionali ed internazionali che è stato chiamato a svolgere".