It's Tuscany, protagonista il territorio e le sue eccellenze

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:24

Il territorio, l'identità, le eccellenze, i prodotti icone della tradizione toscana aprono i propri orizzonti al mondo grazie ad un semplice click. It's Tuscany è la piattaforma che permette alle aziende del territorio di fare rete entrando a far parte di un Network di eccellenze che valorizza al massimo il pregio del Made in Tuscany e la forza dell'identità territoriale attraverso il brand Toscana.

Al centro del progetto c'è l'amore per la Toscana più autentica e la sua produttività: su It's Tuscany la bellezza dei territori, i luoghi, le tradizioni, i sapori, gli eventi, temi trattati con ampi spazi sul portale, diventa strumento di valorizzazione dei prodotti locali, dell'accoglienza e della ricettività; perché la Toscana è tutto questo e molto di più. Ogni azienda si racconta con i propri prodotti, ma anche con la forza delle proprie radici territoriali ed il carattere unico del proprio unico Tuscan Style.

La piattaforma ha spazi dedicati alla vendita e promozione dei prodotti locali, per conoscere ed acquistare direttamente dalle aziende i più famosi prodotti regionali: dai vini tipici come Chianti, Brunello o Morellino, alle prelibatezze più tradizionali (dolci, sughi, salumi, olio, etc.), fino ad accessori, cosmetici, prodotti di pelletteria o del miglior artigianato artistico locale.

Su It's Tuscany c'è anche spazio per ristoranti, alberghi ed agriturismi, con una sezione dedicata al vivere la Toscana; qui l'utente può organizzare la propria vacanza nel territorio scegliendo cosa vedere, dove andare e soprattutto dove alloggiare e dove gustare le prelibatezze della cucina tipica locale.

Un sito di promozione territoriale, un marketplace di vendita online, un portale in cui pianificare e prenotare il viaggio in Toscana, ed al contempo uno strumento potente a disposizione delle aziende per fare rete on ed off-line: It's Tuscany è tutto questo e molto di più. Il servizio offerto alle aziende è globale, sono direttamente gli operatori del portale a curare le pagine delle aziende e ad occuparsi delle spedizioni dei prodotti in vendita nello shop: una volta ricevuto l'ordine, un incaricato di It's Tuscany provvederà a ritirare la merce dall'azienda produttrice, impacchettarlo e spedirlo all'acquirente. Lo staff specializzato, dal back-office quotidianamente segnala opportunità commerciali alle imprese di tutti i settori presenti sul portale, generando un sistema virtuoso tra domanda ed offerta. In pochi semplici passaggi, le tradizioni artigianali ed enogastronomiche di questa terra, amate in tutto il mondo, spiccano il volo, grazie ad sistema globale che coniuga passione, valori del territorio e tecnologia, incontrando gli utenti in modo coinvolgente, con un click.

"Questo portale offre un servizio unico per la Toscana - commenta Daniele Casprini, Amministratore Delegato di MPL Italia, azienda che gestisce la piattaforma - presenta prodotti sempre più variegati, che costituiscono un autentico biglietto da visita per questa regione. Al centro del progetto che abbiamo intrapreso c'è l'amore per la Toscana e la sua identità, che viene sottolineato con l'accurata scelta di prodotti di elevata qualità, facendo diventare le aziende ambasciatrici della toscanità, e con l'attenzione alla valorizzazione del territori e delle sue ricchezze".

Gli utenti che utilizzano i servizi online di It's Tuscany hanno anche la possibilità di essere accompagnati nelle proprie scelte, grazie all'assistenza specializzata consultabile via mail e chat.

Ogni giorno aumentano le aziende che hanno deciso di aderire al portale di marketing territoriale di It's Tuscany (ad inizio settembre 2018 erano oltre 250), che oltre ad una capillare rete di realtà distribuite su tutto il territorio regionale, vanta numerosi testimonial di eccezione, ambasciatori - anch'essi - dell'eccellenza toscana.