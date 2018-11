Maltempo, primo stanziamento di 500 mila euro per le spese relative ai soccorsi

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 ottobre 2018, 19:55

Un appello alla prudenza in considerazione dell'allerta meteo arancione emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, e al rispetto delle norme di sicurezza. Lo fa l'assessore regionale ad agricoltura e foreste in vista dell'apertura della caccia al cinghiale, domani.

martedì, 30 ottobre 2018, 14:42

"Fare una stima esatta dei danni è difficile perché siamo ancora nella fase del rispristino delle condizioni minime di sicurezza dei luoghi, tuttavia da un confronto con i nostri associati al momento abbiamo già superato i 5 milioni di danni diretti", questa è la cifra ("stimata al ribasso") che Francesco Miari...

martedì, 30 ottobre 2018, 14:41

A differenza delle altre zone, la Lucchesia è stata flagellata dal maltempo anche nelle ultime ore, pioggia e vento hanno costretto alla chiusura le due principali strade del fondovalle del Serchio: la statale 12 del Brennero, chiusa ancora in due sensi, e la strada provinciale Lodovica, che è stata riaperta...

martedì, 30 ottobre 2018, 11:30

Enel Green Power informa che la gestione degli invasi idroelettrici, nonostante le abbondanti piogge, non presenta criticità. In considerazione delle previsioni metereologiche avverse, la Società aveva preventivamente potenziato il presidio attraverso il rafforzamento dei turni di reperibilità e l'apertura di tavoli di coordinamento: sin dall'inizio dell'allerta meteo, Enel Green Power ha...

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:08

A dare la notizia è l’assessore all’ambiente, Giorgio Salvateci: “Vogliamo ricordare la modifica che partirà dal 1° novembre nella raccolta del verde, come ogni anno nel periodo invernale, e informare i cittadini che sempre il 1° novembre, giovedì prossimo, la raccolta dei rifiuti verrà effettuata come da eco calendario in...

venerdì, 26 ottobre 2018, 18:30

E’ durato due giorni il divieto di uso potabile dell’acqua dell’acquedotto “Fontanone” per le frazioni di Vitiana, Tereglio e Lucignana: il sindaco Valerio Amadei ha revocato l’ordinanza n° 24/2018 dello scorso 24 ottobre a seguito dell’esito positivo delle analisi microbiologiche da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:36

"La sicurezza delle strutture scolastiche rappresenta per l'amministrazione di Camporgiano e per la Regione Toscana, prima che un dovere da rispettare, un obiettivo da perseguire per migliorare la vivibilità degli ambienti, sia per i bambini che li frequentano che per il personale scolastico che vi trascorre le proprie giornate lavorative".

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:55

"Non posso che essere onorato di aver rappresentato questa mattina la Regione Toscana all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della palestra scolastica di Camporgiano. È stata una bella mattinata, allegra e piena di sole, e ringrazio i giovani studenti che tanto disciplinati e attenti hanno ascoltato ogni nostro intervento.

mercoledì, 24 ottobre 2018, 15:56

"Non posso che essere soddisfatto dell'attenzione messa in campo dalla Regione, con l'intervento del presidente Rossi e del presidente della Provincia Menesini nei confronti della provincia di Trento, la richiesta di attivare un tavolo al Mise, l'impegno preso di portare in Conferenza Stato regioni la vicenda e la previsione di...

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:24

Il territorio, l'identità, le eccellenze, i prodotti icone della tradizione toscana aprono i propri orizzonti al mondo grazie ad un semplice click. It's Tuscany è la piattaforma che permette alle aziende del territorio di fare rete entrando a far parte di un Network di eccellenze che valorizza al massimo il pregio del...