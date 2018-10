Nora Spirale, tavolo regionale. Baccelli (Pd): "Recepiti impegni della mozione"

mercoledì, 24 ottobre 2018, 15:56

"Non posso che essere soddisfatto dell'attenzione messa in campo dalla Regione, con l'intervento del presidente Rossi e del presidente della Provincia Menesini nei confronti della provincia di Trento, la richiesta di attivare un tavolo al Mise, l'impegno preso di portare in Conferenza Stato regioni la vicenda e la previsione di un nuovo incontro con l'azienda assieme a provincia e comune. Sono stati recepiti gli impegni che avevo sollecitato con una mozione, approvata con voto unanime dal Consiglio regionale. Ora però non dobbiamo arretrare di un millimetro e continuare a portare avanti una battaglia senza sconti per tutelare i lavoratori e una realtà produttiva cruciale per l'economia del nostro territorio. Siamo di fronte a un caso nazionale, una vicenda che, come ho già sottolineato, presenta i contorni di un'operazione di delocalizzazione condotta tutta all'interno della Repubblica Italiana, circostanze che rimandano alla memoria quanto accadde a un'altra azienda toscana, la Piaggio. Erano gli anni '90 e il progetto di trasferire le officine meccaniche da Pontedera a Nusco fu bloccato anche grazie all'impegno e alla tenacia degli amministratori locali, in particolare dell'allora sindaco Enrico Rossi. Come in quel caso, i vertici aziendali troveranno le istituzioni compatte a sostegno dei lavoratori e in opposizione a un trasferimento deleterio e ingiustificabile".

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, presente oggi al tavolo di crisi sul sito produttivo Spirale di Monsagrati di Pescaglia (Lucca), assieme al consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, al presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, al sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, e ai rappresentanti sindacali.