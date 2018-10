Sistema Ambiente: selezione pubblica per tecnico ed operatore informatico

Altre notizie brevi

giovedì, 11 ottobre 2018, 14:42

Domenica prossima, 14 ottobre si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico toscano. È un'importante occasione di partecipazione, necessaria sia per riallacciare i fili con le tante persone che non guardano più a noi, sia per rafforzare i legami e il confronto con chi...

giovedì, 11 ottobre 2018, 11:07

"Un bilancio più che positivo, 8 su 10 studenti hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. Un dato importante, che conferma come una formazione specializzata ed al passo con i tempi sia fondamentale per dare ai ragazzi strumenti utili per affrontare l'attuale mercato del lavoro.

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:31

"Più passa il tempo e più cresce la nostra convinzione che la Regione Toscana debba entrare in pieno possesso dei servizi dei quattro ospedali toscani costruiti in project financing. Questo sistema è sbagliato a monte, perché si basa su una commistione di pubblico e privato, dove è sempre il pubblico...

giovedì, 4 ottobre 2018, 19:42

Caruso (Lega): "Congratulazioni a Susanna Ceccardi nuovo commissario della Lega in Toscana". "Come commissario della Lega in Provincia di Lucca e a nome di tutti i sostenitori e militanti - è scritto in una breve nota - esprimo le mie più vive congratulazioni a Susanna Ceccardi nuovo commissario della Lega...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:42

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che venerdì 5 ottobre sarà sospesa l’attività dell’ambulatorio di Igiene Pubblica di Bagni di Lucca.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:21

Il raccolto non è ancora terminato, ma il risultato finale non presenterà grandi sorprese per i coltivatori di pomodoro da salsa, che in Toscana si concentrano prevalentemente sulla costa tra Livorno e Grosseto. Si stima infatti che il prodotto lordo vendibile possa arrivare a 126 mila quintali: il 40% in meno...

domenica, 30 settembre 2018, 19:32

A.E.C.I. Aulla, venerdì prossimo 5 ottobre, alle 21, incontra la popolazione garfagnina presso il bar, ristorante pizzeria “Il Baffardello” di Metra. Il dottor Luigi Filippi, presidente della sezione aullese dell’Associazione Europea Consumatori Indipendenti ed il suo vice, il geometra garfagnino Primo Davini, invitano le persone interessate a presentarsi a Metra...

domenica, 30 settembre 2018, 14:11

Rovesci e temporali attesi soprattutto su centro-nord della Toscana per tutta la giornata di lunedì 1° ottobre. Un avviso di allerta con criticità 'gialla' emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana avverte che dalla mezzanotte alle 23,59 di domani è previsto un peggiormento del meteo con precipitazioni, più frequenti sulle...

sabato, 29 settembre 2018, 10:36

Nelle 600 farmacie specializzate di tutta Italia ottobre sarà il "Mese della tolleranza alimentare": una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un'alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana.

sabato, 29 settembre 2018, 09:01

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la mozione di Sì Toscana a Sinistra che chiede tre impegni fondamentali: dare finalmente applicazione, anche in Toscana, all'articolo 94 del D.lgs 152/2006, individuando in ciascun Comune le aree di ricarica delle falde idriche e sollecitando la definizione dei vari livelli di tutela e protezione...