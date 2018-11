25 novembre: tanti eventi in tutta la Garfagnana

sabato, 24 novembre 2018, 11:43

Sarà un fine settimana ricco di eventi per la Garfagnana, con il Natale che si sta avvicinando. Domenica 25 novembre a Ponteccio (Sillano-Giuncugnano), dalle 11:30 Natale al Cioccolato. A Castelnuovo, al Teatro Alfieri, alle 17:30 lo spettacolo “Furioso Orlando” danza teatro e musica. Alla stessa ora verrà aperto il laboratorio di Babbo Natale e, dalle 15:30, si svolgerà l’iniziativa “Nati per leggere”. A Rocca Soraggio (Sillano-Giuncugnano) Assalto alla Rocca! Escursione a cura di Wild Trails (ore 9). A Castiglione “Arrocco in Rocca” torneo di scacchi under 15 (ore 14).