A Barga la presentazione del volume "Arte nella Valle del Serchio"

Altre notizie brevi

lunedì, 26 novembre 2018, 13:36

Le criticità, anche a seguito delle segnalazioni, e gli interventi per superale. Il tavolo di monitoraggio sull'andamento del contratto ponte per i servizi di trasporto pubblico locale tra la Regione Toscana e One, il consorzio delle aziende di Tpl, si è riunito per fare il punto, in particolare per le...

lunedì, 26 novembre 2018, 12:00

Questa mattina, presso il Palazzo Sacrati Strozzi, Regione Toscana ed Enel hanno firmato il protocollo di protezione civile per rafforzare la cooperazione nei casi di emergenza che coinvolgano il sistema elettrico e le strutture del Gruppo Enel sul territorio regionale.

sabato, 24 novembre 2018, 16:25

Giovedì 29 novembre, alle 21, per commemorare e ricordare il grande maestro lucchese, nello stesso giorno della sua morte, il Museo del Castagno a Colognora di Pescaglia, organizza una proiezione straordinaria e irripetibile del documentario "Puccini, luoghi e suggestioni" che ripercorre la vita e le opere legate alla terra di origine del maestro. L’ingresso è libero.

sabato, 24 novembre 2018, 11:43

Sarà un fine settimana ricco di eventi per la Garfagnana, con il Natale che si sta avvicinando. Domenica 25 novembre a Ponteccio (Sillano-Giuncugnano), dalle 11:30 Natale al Cioccolato. A Castelnuovo, al Teatro Alfieri, alle 17:30 lo spettacolo “Furioso Orlando” danza teatro e musica.

sabato, 24 novembre 2018, 08:44

Incontro letterario alla Biblioteca del Donatore, domenica 25 novembre alle 15, presso la stazione ferroviaria di Poggio. Marco Bonini presenterà "Omicidi sulla Via del Volto Santo", mentre Sergio Tortelli presenterà "La messa è finita". Moderatrice dell'incontro Cecilia Sarti. Al termine rinfresco per tutti.

venerdì, 23 novembre 2018, 13:36

Le segreterie regionali di alcune organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Toscana di Trenitalia, dalle 9.00 alle 15.00 di domenica 25 novembre 2018. La protesta sindacale non interessa le Frecce e i treni a lunga percorrenza.

giovedì, 22 novembre 2018, 13:48

"Il comparto della produzione sta soffrendo la concorrenza della pastorizia di altre regioni, dove il latte viene pagato dai caseifici decine di centesimi in meno al litro e le imprese cooperative toscane di trasformazione hanno un rapporto penalizzante in termini di prezzo con la Grande Distribuzione". E' quanto dichiarato da Fabrizio Tistarelli, presidente di Confcooperative - FedagriPescaToscana.

giovedì, 22 novembre 2018, 12:22

Domenica 2 dicembre, inizio ore 21, presso la Sala delle Feste di Borgo a Mozzano verrà proiettato il film “Sulla mia pelle - gli ultimi 7 giorni di Stefano Cucchi". Ingresso gratuito. Seguirà un dibattito. L’iniziativa è organizzata dai Giovani democratici della Valle del Serchio in collaborazione con l'Associazione Stefano...

mercoledì, 21 novembre 2018, 18:35

Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Castelnuovo sono dovuti intervenire perché in un condominio a Castelvecchio Pascoli, sulla via principale, è bruciato un quadro elettrico. Al buio parte dell'edificio. Fortunatamente non risultano feriti.

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:20

Ptp For.Tu.Na, capofila Isi Barga e i partner Isi Pertini, Isi, Isi Marconbi, Fondazione Campus, Agenzia Formativa Per-Corso organizzano sabato 24 novembre alle 15, presso il complesso San Micheletto a Lucca, si terrà il seminario dedicato agli allievi delle classi di terza media e alle famiglie intitolato “I mille volti...