A Barga una riunione pubblica sul Pit

Altre notizie brevi

venerdì, 9 novembre 2018, 13:14

Una tecnologia fotonica per un'etichetta rivoluzionaria. E l'olio d'oliva non ha più segreti. E' il nuovo progetto nato da una collaborazione tra Italia e Israele, che chiama in campo l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" di Sesto Fiorentino rappresentato dalla dott.ssa Anna Grazia Mignani e dal dott.

venerdì, 9 novembre 2018, 09:45

Si è vaccinata anche quest'anno contro l'influenza l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. E rinnova l'appello già rivolto ai cittadini un paio di settimane fa, quando è stata lanciata la campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale.

giovedì, 8 novembre 2018, 17:49

Il ritiro della procedura di licenziamento per gli oltre 38 dipendenti e la prosecuzione dell'attività produttiva nel territorio. E' quanto chiesto oggi dalla Regione e dalle istituzioni per l'azienda Nora Spirali, specializzata nella produzione di stivali in gomma, nel Comune di Pescaglia, in provincia di Lucca, nel corso di un...

giovedì, 8 novembre 2018, 11:17

Centri per l'impiego: in Toscana 101 lavoratori che erano precari saranno stabilizzati dalla Regione, come prevede un decreto varato da Arti (Agenziaregionale Toscana impiego). Le prime chiamate partiranno già in questi giorni, entro l'anno si completeranno tutte le stabilizzazioni (54 a Firenze, 7 a Massa, una a Lucca, 39 a Pistoia).

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:32

Il sindaco del comune di Pieve Fosciana Francesco Angelini ha indetto per martedì 13 novembre presso la sala del consiglio comunale alle 18 una riunione pubblica sul PIT Progetti Integrati Territoriali. L’amministrazione rende noto che è interessata a partecipare al bando emesso dal GALMontagnappennino per l’attivazione dei PIT, finalizzati all’aggregazione...

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:11

Uno su quattro è coinvolto, come vittima o come responsabile, in una forma di bullismo on line. Uno su tre fra i 14 e i 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico.

lunedì, 5 novembre 2018, 16:47

L'incontro con i direttori dei Geni civili e dei Consorzi di bonifica è stata anche l'occasione per fare il punto sulle strategie adottate dalla Regione per prevenire i rischi e per evidenziare i cardini del modello toscano di difesa del suolo.

lunedì, 5 novembre 2018, 16:07

Il presidente Enrico Rossi ha firmato stamani la richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza agli eventi del 28 e 29 ottobre che hanno colpito la Toscana. Dopo aver presentato la richiesta dello stato d'emergenza regionale nei giorni scorsi, Rossi ha ritenuto opportuno inviare al Dipartimento di Protezione civile...

giovedì, 1 novembre 2018, 20:29

Sabato 22 settembre, presso il teatrino di Piazza al Serchio, il segretario Spi della Alta Garfagnana, Sergio Tortelli, ha presentato il suo libro "La messa è finita" contenente 31 poesie e due racconti. Il ricavato della vendita dei libri il giorno della presentazione è stato devoluto alle associazioni Fratres e...

giovedì, 1 novembre 2018, 13:13

Confagricoltura lancia una sua app dedicata all'informazione sulle sue iniziative e attività sindacali.