Assemblea pubblica a Pieve Fosciana sui bandi del GAL

Altre notizie brevi

giovedì, 8 novembre 2018, 11:17

Centri per l'impiego: in Toscana 101 lavoratori che erano precari saranno stabilizzati dalla Regione, come prevede un decreto varato da Arti (Agenziaregionale Toscana impiego). Le prime chiamate partiranno già in questi giorni, entro l'anno si completeranno tutte le stabilizzazioni (54 a Firenze, 7 a Massa, una a Lucca, 39 a Pistoia).

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:11

Uno su quattro è coinvolto, come vittima o come responsabile, in una forma di bullismo on line. Uno su tre fra i 14 e i 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico.

lunedì, 5 novembre 2018, 16:47

L'incontro con i direttori dei Geni civili e dei Consorzi di bonifica è stata anche l'occasione per fare il punto sulle strategie adottate dalla Regione per prevenire i rischi e per evidenziare i cardini del modello toscano di difesa del suolo.

lunedì, 5 novembre 2018, 16:07

Il presidente Enrico Rossi ha firmato stamani la richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza agli eventi del 28 e 29 ottobre che hanno colpito la Toscana. Dopo aver presentato la richiesta dello stato d'emergenza regionale nei giorni scorsi, Rossi ha ritenuto opportuno inviare al Dipartimento di Protezione civile...

giovedì, 1 novembre 2018, 20:29

Sabato 22 settembre, presso il teatrino di Piazza al Serchio, il segretario Spi della Alta Garfagnana, Sergio Tortelli, ha presentato il suo libro "La messa è finita" contenente 31 poesie e due racconti. Il ricavato della vendita dei libri il giorno della presentazione è stato devoluto alle associazioni Fratres e...

giovedì, 1 novembre 2018, 13:13

Confagricoltura lancia una sua app dedicata all'informazione sulle sue iniziative e attività sindacali.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 19:55

Un appello alla prudenza in considerazione dell'allerta meteo arancione emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, e al rispetto delle norme di sicurezza. Lo fa l'assessore regionale ad agricoltura e foreste in vista dell'apertura della caccia al cinghiale, domani.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:37

Un primo stanziamento di 500 mila euro. Lo ha deciso la giunta regionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito anche la Toscana a inizio settimana. Le risorse serviranno a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della regione per...

martedì, 30 ottobre 2018, 14:42

"Fare una stima esatta dei danni è difficile perché siamo ancora nella fase del rispristino delle condizioni minime di sicurezza dei luoghi, tuttavia da un confronto con i nostri associati al momento abbiamo già superato i 5 milioni di danni diretti", questa è la cifra ("stimata al ribasso") che Francesco Miari...

martedì, 30 ottobre 2018, 14:41

A differenza delle altre zone, la Lucchesia è stata flagellata dal maltempo anche nelle ultime ore, pioggia e vento hanno costretto alla chiusura le due principali strade del fondovalle del Serchio: la statale 12 del Brennero, chiusa ancora in due sensi, e la strada provinciale Lodovica, che è stata riaperta...