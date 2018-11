Brucia il quadro elettrico, al buio un condominio

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:20

Ptp For.Tu.Na, capofila Isi Barga e i partner Isi Pertini, Isi, Isi Marconbi, Fondazione Campus, Agenzia Formativa Per-Corso organizzano sabato 24 novembre alle 15, presso il complesso San Micheletto a Lucca, si terrà il seminario dedicato agli allievi delle classi di terza media e alle famiglie intitolato “I mille volti...

mercoledì, 21 novembre 2018, 12:45

Enti pubblici e associazioni private potranno accedere ai contributi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno di eventi e iniziative rilevanti.

mercoledì, 21 novembre 2018, 12:14

Dopo una prima edizione che ha visto la partecipazione di tre territori di pregio, torna UPVIVIUM, il contest gastronomico a km zero giunto alla seconda edizione che quest'anno attraversa tutt'Italia, da nord a sud, dalle Alpi alla Calabria.

mercoledì, 21 novembre 2018, 12:06

Il prossimo fine settimana il campione paraolimpico Stefano Gori, insieme al Gruppo Sportivo Sempione 82, sarà presso le scuole di Seravezza, Ponte a Moriano, Gallicano e Lammari. Sarà una tre giorni dove sia gli studenti che i docenti e dirigenti scolastici saranno coinvolti in questi incontri che Gori organizza ormai da molti anni.

mercoledì, 21 novembre 2018, 08:51

Oggi pomeriggio, mercoledì 21 novembre, durante la trasmissione di Rai tre Geo&Geo, sarà trasmesso un documentario sul farro della Garfagnana e il racconto della vita contadina e delle tradizioni popolari.

martedì, 20 novembre 2018, 15:44

Domenica 25 novembre, alle 16, alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana è in programma l’installazione di una panchina rossa all’interno del grande spazio della storica fortificazione di proprietà dell’amministrazione provinciale. L’appuntamento è promosso da: provincia di Lucca, associazione Progetto Donna di Castelnuovo Garfagnana, comune di Castelnuovo G., associazione Il...

martedì, 20 novembre 2018, 13:48

La Pro Loco Bagni di Lucca in collaborazione con il Gruppo trekking "Pegaso" organizza un importante incontro nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca, sabato 1 dicembre alle 17, con Riccardo Bergamini, uno dei primi alpinisti in toscana a scalare un ottomila. Lo sportivo lucchese, nel 2015...

lunedì, 19 novembre 2018, 19:15

E’ uscito il calendario 2019 dell’associazione Onlus per la difesa degli animali “L'Arca della Valle” di Barga che proprio nel 2019 festeggia 10 anni di volontariato nella Valle del Serchio per aiutare dove possibile i nostri amici animali sfortunati.

domenica, 18 novembre 2018, 18:40

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.50, un ragazzo di 16 anni, in sella allo scooter, si è scontrato con un'auto a Barga, in via dei Funai, riportando una frattura esposta ad un piede. Partito in codice rosso, l'allarme è poi rientrato visto che le condizioni del ragazzo non erano gravi.

venerdì, 16 novembre 2018, 17:25

Il capo del Dipartimento della Protezione civile ha firmato l'ordinanza che nomina il presidente Enrico Rossi commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dalla grave ondata maltempo che, a fine ottobre, ha colpito anche la Toscana.