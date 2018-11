Domenica a Borgo a Mozzano proiezione del film "Sulla mia Pelle"

venerdì, 30 novembre 2018, 10:41

Si svolgerà domenica 2 dicembre, presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano (Piazza degli Alpini, 3), alle 21 la proiezione del film "Sulla mia Pelle" diretto da Alessio Cremonini, dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi – ingresso libero. Seguirà un approfondimento e la visione di altri contributi multimediali. Un evento organizzato dai Giovani democratici Valle del Serchio, a cui la consigliera regionale Pd Ilaria Giovannetti invita a prender parte.

"Si tratta di un film che ha assunto la forma di un fenomeno sociale, ha permesso discussione e confronto e portato a una forte presa di coscienza su una vicenda dolorosa, scottante che ha segnato l'opinione pubblica ma che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. – spiega Giovannetti - È da apprezzare, quindi, che i Giovani democratici della Valle del Serchio si siano adoperati per organizzare una proiezione sul nostro territorio e poi un momento di approfondimento a seguire. Sarà il primo di una serie di eventi dedicati a questioni sociali importanti per la società e la buona prassi politica, nella consapevolezza che sia fondamentale, soprattutto tra i giovani, riflettere e confrontarsi, privi da ogni pregiudizio. Invito quindi tutti a prendervi parte, i miei coetanei perché mai come adesso per tutti noi è fondamentale l'impegno sociale, lo studio, l'approfondimento, e persone di tutte le età, per ritrovarci e fare comunità anche affrontando questioni delicate ma ineludibili, in tempi di incertezza e confusione come questo".



In un momento di grande dibattito, spesso caratterizzato dalla formulazione di facili giudizi, il gruppo dei Giovani Democratici della Valle del Serchio – con la collaborazione dell’Associazione Stefano Cucchi Onlus – propone la prima proiezione in Media Valle della pellicola in questione.

Il film, diretto nel 2018 da Alessio Cremonini, è stato selezionato come pellicola d’apertura della sezione “Orizzonti” alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Racconta – in maniera oggettiva e documentata – l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

L’evento – a ingresso libero – si svolgerà domenica 2 dicembre 2018, presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano (Piazza degli Alpini, 3), alle ore 21.

Alla proiezione seguirà un approfondimento – con l’intervento diretto dell’associazione Stefano Cucchi – e la visione di altri contributi multimediali. Durante la serata sarà possibile aderire al tesseramento online dell’associazione.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di iniziative che i Giovani Democratici stanno mettendo a punto, con il fine di favorire la riflessione – scevra da ogni tipo di pregiudizio – su tematiche importanti per la società e sulla buona prassi politica. Contro la solitudine, la paura e l’indifferenza in ogni sua forma, ma senza strumentalizzazioni e nel pieno rispetto per le istituzioni che ogni giorno consentono al nostro Paese di vivere in democrazia.

I Giovani Democratici colgono l’occasione di questo comunicato anche per ringraziare ufficialmente l’Associazione, grazie alla quale è stato possibile realizzare la serata, e per ribadire la loro fiducia nelle Forze dell’Ordine, in un’ottica di sana collaborazione e di equilibrio tra Istituzioni e cittadino.