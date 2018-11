Giornata contro violenza sulle donne: installazione di una panchina rossa in Fortezza

Altre notizie brevi

martedì, 20 novembre 2018, 13:48

La Pro Loco Bagni di Lucca in collaborazione con il Gruppo trekking "Pegaso" organizza un importante incontro nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca, sabato 1 dicembre alle 17, con Riccardo Bergamini, uno dei primi alpinisti in toscana a scalare un ottomila. Lo sportivo lucchese, nel 2015...

lunedì, 19 novembre 2018, 19:15

E’ uscito il calendario 2019 dell’associazione Onlus per la difesa degli animali “L'Arca della Valle” di Barga che proprio nel 2019 festeggia 10 anni di volontariato nella Valle del Serchio per aiutare dove possibile i nostri amici animali sfortunati.

domenica, 18 novembre 2018, 18:40

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.50, un ragazzo di 16 anni, in sella allo scooter, si è scontrato con un'auto a Barga, in via dei Funai, riportando una frattura esposta ad un piede. Partito in codice rosso, l'allarme è poi rientrato visto che le condizioni del ragazzo non erano gravi.

venerdì, 16 novembre 2018, 17:25

Il capo del Dipartimento della Protezione civile ha firmato l'ordinanza che nomina il presidente Enrico Rossi commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dalla grave ondata maltempo che, a fine ottobre, ha colpito anche la Toscana.

venerdì, 16 novembre 2018, 13:27

La Sistema Ambiente Spa, informa la cittadinanza che è in corso il monitoraggio annuale dell’attività di compostaggio domestico sul territorio dei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano.

venerdì, 16 novembre 2018, 10:08

Incontro informativo sul bando “progetti integrati territoriali (PIT)” di Minucciano previsto per martedì 20 novembre alle 17.30. Il comune di Minucciano rende noto che l’amministrazione è interessata a partecipare al bando emesso dal GAL Montagnappennino per l’attivazione dei Piani Integrati Territoriali, finalizzati all’aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a...

giovedì, 15 novembre 2018, 12:11

Il comune di Vagli Sotto rende noto a tutti i cittadini che l’amministrazione è interessata a partecipare al bando emesso dal GAL Montagnappennino per l’attivazione dei Progetti Integrati Territoriali, finalizzati all’aggregazione di soggetti pubblici e privati, per affrontare a livello territoriale specifiche criticità inerenti la riqualificazione socio economica dei centri...

giovedì, 15 novembre 2018, 08:44

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana sta predisponendo il progetto PIT, finalizzato alla riqualificazione del centro storico e del contesto paesaggistico, agro silvo pastorale ad esso collegato. Per procedere alla formazione del PIT, per il quale risulta obbligatoria la aggregazione di soggetti pubblici e privati, si porta a conoscenza che...

martedì, 13 novembre 2018, 14:33

"Un fondamentale cambio di passo nelle politiche rivolte alle aree interne e montane. Una strategia organica regionale per promuovere progetti finanziabili dedicati a questa parte della Toscana, dalla mobilità all'istruzione, ai servizi sanitari, all'agricoltura, al turismo.

martedì, 13 novembre 2018, 11:04

Sabato 17 novembre alle 16, presso la sala consiliare del comune di Barga, si terrà la presentazione del giallo di Mariquite Zamperla "Due casi difficili per il commissario Carrani" (dreamBOOK edizioni).