I Fratres incontrano le scuole superiori sul tema della donazione

Altre notizie brevi

lunedì, 12 novembre 2018, 16:32

Ecco alcune delle caratteristiche e dei dati relativi alle aree interne della Toscana. Si tratta di circa 200 comuni su un totale di 276, collocati nel Casentino, nella Valtiberina, sulla Montagna pistoiese, in Garfagnana, in Lunigiana, nel Valdarno, nella Val di Sieve, nel Mugello, nella Valle del Bisenzio e nella fascia...

lunedì, 12 novembre 2018, 11:35

"Occorre aprire un confronto operativo tra Istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle città per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano ormai...

domenica, 11 novembre 2018, 19:06

L’Associazione Paesana di Gombereto e il comune di Bagni di Lucca installeranno presso il parco giochi della frazione termale una panchina rossa contro la violenza sulle donne. La cerimonia si svolgerà domenica 25 novembre. Presenti autorità civili e religiose, e i rappresentanti dell’associazione “Non ti scordar di te”.

sabato, 10 novembre 2018, 17:46

In relazione all’apertura del bando multimisura promosso dal GAL Montagnappennino "Progetti Integrati Territoriali PIT", il comune di Fabbriche di Vergemoli, in qualità di capofila, ha attivato le procedure per la redazione di un Progetto Integrato Territoriale denominato "PIT A.P.U.A.N.E." e invita tutti i soggetti interessati a partecipare agli incontri di...

sabato, 10 novembre 2018, 13:48

Soddisfazione da parte del presidente Enrico Rossi per la delibera dello stato di emergenza nazionale da parte del governo, a seguito dell'ondata di maltempo che tra il 28 ed il 30 ottobre scorsi ha colpito, tra le altre regioni, anche la Toscana, attesa per la nomina a commissario per avviare...

venerdì, 9 novembre 2018, 13:14

Una tecnologia fotonica per un'etichetta rivoluzionaria. E l'olio d'oliva non ha più segreti. E' il nuovo progetto nato da una collaborazione tra Italia e Israele, che chiama in campo l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" di Sesto Fiorentino rappresentato dalla dott.ssa Anna Grazia Mignani e dal dott.

venerdì, 9 novembre 2018, 09:45

Si è vaccinata anche quest'anno contro l'influenza l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. E rinnova l'appello già rivolto ai cittadini un paio di settimane fa, quando è stata lanciata la campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale.

giovedì, 8 novembre 2018, 17:49

Il ritiro della procedura di licenziamento per gli oltre 38 dipendenti e la prosecuzione dell'attività produttiva nel territorio. E' quanto chiesto oggi dalla Regione e dalle istituzioni per l'azienda Nora Spirali, specializzata nella produzione di stivali in gomma, nel Comune di Pescaglia, in provincia di Lucca, nel corso di un...

giovedì, 8 novembre 2018, 13:25

Il comune di Barga, sta proponendo l’attivazione di un progetto integrato territoriale PIT da presentarsi in ordine al bando pubblico emesso dal Gal Montagnappennino e finanziato dalla Regione Toscana sul PSR 2014-2020 (pubblicato sul B.U. n.40 parte III del 03/10/2018).

giovedì, 8 novembre 2018, 11:17

Centri per l'impiego: in Toscana 101 lavoratori che erano precari saranno stabilizzati dalla Regione, come prevede un decreto varato da Arti (Agenziaregionale Toscana impiego). Le prime chiamate partiranno già in questi giorni, entro l'anno si completeranno tutte le stabilizzazioni (54 a Firenze, 7 a Massa, una a Lucca, 39 a Pistoia).