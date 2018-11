“I mille volti del turismo odierno”: seminario a Lucca

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:20

Ptp For.Tu.Na, capofila Isi Barga e i partner Isi Pertini, Isi, Isi Marconbi, Fondazione Campus, Agenzia Formativa Per-Corso organizzano sabato 24 novembre alle 15, presso il complesso San Micheletto a Lucca, si terrà il seminario dedicato agli allievi delle classi di terza media e alle famiglie intitolato “I mille volti del turismo odierno”.

I temi affrontati saranno: Come valorizzare il territorio? Come approcciarsi con il turista? Come creare il “valore aggiunto” della tradizione? Quale è il valore dell’enogastronomia nel panorama del turismo italiano?

In un mondo che le telecomunicazioni e i trasporti hanno reso sempre più piccolo, i flussi turistici sono un campo di analisi molto importante nella società odierna, soprattutto per le reazioni che si vengono a creare tra la comunità ospitante ed il turista. La popolazione locale, proprio a fini turistici, spesso ricrea la propria identità, si ridefinisce in maniera innovativa ed inaspettata, con l’invenzione di alcuni aspetti identitari, ad esempio attraverso il concetto di “tradizione”, un vero e proprio “valore aggiunto” (anche economico) per il turista. Tra "caffè dul pariulin" serviti da anziane in abiti tradizionali, a progetti di reintroduzione delle coltura del mais, passando per il fenomeno dell’enogastronomia con la valorizzazione dei piatti storici sino al fenomeno dei centri commerciali e degli outlet, veri e propri luoghi (o meglio non luoghi) di attrattiva turistica. Un incontro per tentare di rispondere a domande quali: Come valorizzare il territorio? Come approcciarsi con il turista? Come creare il “valore aggiunto” della tradizione?

Relatore dell’intervento sarà l’antropologo Luca Ciurleo (Associazione Nazionale Professionisti Italiani di Antropologia)