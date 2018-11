In scooter contro un'auto, ferito un 16enne

domenica, 18 novembre 2018, 18:40

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.50, un ragazzo di 16 anni, in sella allo scooter, si è scontrato con un'auto a Barga, in via dei Funai, riportando una frattura esposta ad un piede. Partito in codice rosso, l'allarme è poi rientrato visto che le condizioni del ragazzo non erano gravi.