Monitoraggio dell’attività di compostaggio domestico a Borgo a Mozzano

Altre notizie brevi

venerdì, 16 novembre 2018, 17:25

Il capo del Dipartimento della Protezione civile ha firmato l'ordinanza che nomina il presidente Enrico Rossi commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dalla grave ondata maltempo che, a fine ottobre, ha colpito anche la Toscana.

venerdì, 16 novembre 2018, 10:08

Incontro informativo sul bando “progetti integrati territoriali (PIT)” di Minucciano previsto per martedì 20 novembre alle 17.30. Il comune di Minucciano rende noto che l’amministrazione è interessata a partecipare al bando emesso dal GAL Montagnappennino per l’attivazione dei Piani Integrati Territoriali, finalizzati all’aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a...

giovedì, 15 novembre 2018, 12:11

Il comune di Vagli Sotto rende noto a tutti i cittadini che l’amministrazione è interessata a partecipare al bando emesso dal GAL Montagnappennino per l’attivazione dei Progetti Integrati Territoriali, finalizzati all’aggregazione di soggetti pubblici e privati, per affrontare a livello territoriale specifiche criticità inerenti la riqualificazione socio economica dei centri...

giovedì, 15 novembre 2018, 08:44

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana sta predisponendo il progetto PIT, finalizzato alla riqualificazione del centro storico e del contesto paesaggistico, agro silvo pastorale ad esso collegato. Per procedere alla formazione del PIT, per il quale risulta obbligatoria la aggregazione di soggetti pubblici e privati, si porta a conoscenza che...

martedì, 13 novembre 2018, 14:33

"Un fondamentale cambio di passo nelle politiche rivolte alle aree interne e montane. Una strategia organica regionale per promuovere progetti finanziabili dedicati a questa parte della Toscana, dalla mobilità all'istruzione, ai servizi sanitari, all'agricoltura, al turismo.

martedì, 13 novembre 2018, 11:04

Sabato 17 novembre alle 16, presso la sala consiliare del comune di Barga, si terrà la presentazione del giallo di Mariquite Zamperla "Due casi difficili per il commissario Carrani" (dreamBOOK edizioni).

lunedì, 12 novembre 2018, 16:32

Ecco alcune delle caratteristiche e dei dati relativi alle aree interne della Toscana. Si tratta di circa 200 comuni su un totale di 276, collocati nel Casentino, nella Valtiberina, sulla Montagna pistoiese, in Garfagnana, in Lunigiana, nel Valdarno, nella Val di Sieve, nel Mugello, nella Valle del Bisenzio e nella fascia...

lunedì, 12 novembre 2018, 16:24

I Fratres Donatori di Sangue raggruppamento della Garfagnana, in collaborazione con il dirigente ISI Massimo Fontanelli e la dottoressa Rosaria Bonini USL Area Vasta Nord Ovest organizzano il meeting annuale con le Scuole Superiori presso la saletta ex archivio a Castelnuovo sabato 17 novembre con orario 9 - 11.

lunedì, 12 novembre 2018, 11:35

"Occorre aprire un confronto operativo tra Istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle città per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano ormai...

domenica, 11 novembre 2018, 19:06

L’Associazione Paesana di Gombereto e il comune di Bagni di Lucca installeranno presso il parco giochi della frazione termale una panchina rossa contro la violenza sulle donne. La cerimonia si svolgerà domenica 25 novembre. Presenti autorità civili e religiose, e i rappresentanti dell’associazione “Non ti scordar di te”.