Pit, incontro informativo a Minucciano

venerdì, 16 novembre 2018, 10:08

Incontro informativo sul bando “progetti integrati territoriali (PIT)” di Minucciano previsto per martedì 20 novembre alle 17.30. Il comune di Minucciano rende noto che l’amministrazione è interessata a partecipare al bando emesso dal GAL Montagnappennino per l’attivazione dei Piani Integrati Territoriali, finalizzati all’aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale specifiche criticità. Le imprese agricole, turistiche, commerciali e tutti i soggetti pubblici e privati interessati sono invitati all’incontro informativo sulle opportunità offerte a seguito della pubblicazione sul BURT del Bando: PIT-Progetti Integrati Territoriali.



Il progetto prevede la partecipazione del comune di Minucciano, quale Ente Capofila, congiuntamente alle aziende operanti nel settore agricolo, commerciale e turistico del territorio, le quali possono ottenere finanziamenti a fondo perduto fino al 60 per cento degli investimenti. Il bando è reperibile al seguente indirizzo internet: www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/bandi/bandi-aperti