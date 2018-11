Toscana: sciopero del personale regionale Trenitalia

venerdì, 23 novembre 2018, 13:36

Le segreterie regionali di alcune organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Toscana di Trenitalia, dalle 9.00 alle 15.00 di domenica 25 novembre 2018. La protesta sindacale non interessa le Frecce e i treni a lunga percorrenza. Per i treni Regionali potranno verificarsi limitate cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrebbe comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione ed in qualche collegamento con le Regioni limitrofe.