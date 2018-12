26 dicembre: una mattinata per non dimenticare a Sommocolonia

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:29

Per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, il comune di Barga, in collaborazione con l'Associazione Ricreativa Sommocolonia, organizza una mattinata per non dimenticare. Alle 9.30 avverrà la deposizione delle corone di alloro al Monumento Monticino e alla Rocca. Alle 10.30, invece, verrà celebrata la Santa Messa. Seguirà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di fronte alla Chiesa.