Anche il comune di Minucciano presenta il P.I.T.: entro il 20 dicembre le domande

Altre notizie brevi

martedì, 4 dicembre 2018, 15:12

A dare la notizia è l’assessore all’ambiente, Giorgio Salvateci: “Anche sabato prossimo, 8 dicembre, nonostante il giorno festivo la raccolta dei rifiuti verrà effettuata come da eco calendario in modo da offrire un adeguato servizio a tutti i cittadini”.

domenica, 2 dicembre 2018, 13:36

L'assessore al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli interviene sulla questione delle cave chiuse perchè non hanno rispettato la legge regionale. "Il 58 bis è una una soluzione di equilibrio - afferma - per evitare la revoca delle autorizzazioni e la decadenza delle concessioni e consentire di mettersi in regola a...

venerdì, 30 novembre 2018, 10:41

Si svolgerà domenica 2 dicembre, presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano (Piazza degli Alpini, 3), alle 21 la proiezione del film "Sulla mia Pelle" diretto da Alessio Cremonini, dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi – ingresso libero. Seguirà un approfondimento e la visione di altri contributi multimediali.

venerdì, 30 novembre 2018, 10:34

Domani, sabato 1° dicembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata per la lotta contro l'Aids, che continua ad essere un problema di salute pubblica globale. Da quando l'epidemia è partita, negli anni Ottanta, sono morte nel mondo 35 milioni di persone.

giovedì, 29 novembre 2018, 17:06

Domani (venerdì 30 novembre) dalle 10 fino alle 13, presso la sala conferenze dello Studio 92 a Fornaci di Barga, si terrà l’incontro formativo “Il Valore della Consulenza nel Rapporto Banca Impresa: l’innovazione per la crescita della tua azienda”.Il convegno, rivolto a chi fa impresa e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire le...

mercoledì, 28 novembre 2018, 14:35

Quest'anno, la campagna di vaccinazione antinfluenzale sta funzionando molto bene. Tanto che in alcune aziende, ad appena un mese dall'inizio della campagna vaccinale, le scorte di vaccino (ordinate in base ai consumi dell'anno scorso) sono terminate o stanno terminando.

martedì, 27 novembre 2018, 08:56

Giovedì 6 dicembre l’ufficio di Bagni di Lucca rimarrà chiuso per l’intera giornata causa aggiornamenti software. L’ufficio riaprirà come di consuetudine il giorno seguente ovvero venerdì 7 dicembre. L'amministrazione si scusa per il disagio.

lunedì, 26 novembre 2018, 19:17

E' con grande piacere che vi invitiamo giovedì 29 alle 21 a Colognora di Pescaglia, dove nella sala convegni del “Museo del castagno” sarà proiettato il documentario Puccini, luoghi e suggestioni (con ingressi libero), per commemorare e ricordare il grande Maestro lucchese nel giorno della sua morte.

lunedì, 26 novembre 2018, 13:36

Le criticità, anche a seguito delle segnalazioni, e gli interventi per superale. Il tavolo di monitoraggio sull'andamento del contratto ponte per i servizi di trasporto pubblico locale tra la Regione Toscana e One, il consorzio delle aziende di Tpl, si è riunito per fare il punto, in particolare per le...

lunedì, 26 novembre 2018, 12:40

Venerdì 30 novembre alle 17.30, presso la sala consiliare del comune di Barga, si terrà la presentazione del volume "Arte nella Valle del Serchio - Tesori in Garfagnana e Mediavalle dall’Alto Medioevo al Novecento" a cura di Annamaria Ducci e Stefano Martinelli. Fotografie di Irene Taddei.