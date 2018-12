Andrea Brunini in concerto a Castelnuovo

Altre notizie brevi

martedì, 18 dicembre 2018, 15:59

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Giorgio Salvateci, annuncia come sarà articolata la raccolta dei rifiuti in vista delle prossime festività natalizie.

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:36

Alcuni/e pazienti, portatori di mutazioni di particolari geni, sono a maggior rischio di sviluppare tumori: al seno e alle ovaie nelle donne, al seno e alla prostata negli uomini. Per questi pazienti, la Regione ha stabilito che il percorso di sorveglianza e screening intensivo sia totalmente gratuito, senza il pagamento...

sabato, 15 dicembre 2018, 15:33

Domenica 16 dicembre ricca di appuntamenti per Castiglione di Garfagnana. Alle 20 inaugurazione della mostra di Azione Cattolica Garfagnana presso il palazzo comunale. Alle 21 appuntamento con la classica fiaccolata di Natale con accensione del falò.

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:12

I volontari dell'Arca della Valle e della Protezione Civile di Gallicano saranno presenti al centro commerciale Conad Superstore a Gallicano nei giorni 22, 23 e 24 dicembre per impacchettare i regali acquistati all'interno del centro commerciale. Viene richiesta una piccola offerta per ogni pacco natalizio preparato con cura dai volontari.

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:41

"In Toscana non c'è carenza di vaccini antinfluenzali. C'è stata una richiesta maggiore rispetto all'anno scorso, e questo è un buon segno, vuol dire che la campagna di vaccinazione ha funzionato. Per questo i vaccini ordinati alle ditte da Estar sulla base delle richieste delle aziende non sono stati sufficienti,...

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:41

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni:

giovedì, 13 dicembre 2018, 17:45

L'associazione culturale e di promozione sociale A.E.D.O., in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti, presenta "L'apolide multiculturale verso una cittadinanza universale": il progetto Sprar nel comune di Borgo a Mozzano, convegno, performance/video "Il Sigillo" e apericena.

martedì, 11 dicembre 2018, 12:34

Verificare che le misure contenute nella delibera di Giunta n.1220/2018, che ridefinisce la materia dei rapporti con il privato convenzionato, non incidano negativamente sulla programmazione delle attività e sulle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate, né tantomeno sui livelli occupazionali; aprire sulla questione un tavolo tra Regione, Azienda Usl Toscana...

lunedì, 10 dicembre 2018, 11:55

"Con l'arrivo dell'anno nuovo siamo abituati a riempirci di buoni propositi. Purtroppo lo fanno troppo spesso anche quelli che hanno il diritto-dovere di governare la Res Publica. Adesso però le belle parole e le buone intenzioni non bastano più.

venerdì, 7 dicembre 2018, 18:09

Capannori, Gallicano e Fabbriche di Vergemoli: qui stanno prendendo forma delle cooperative di comunità grazie anche al supporto della Regione. Sono stati annunciati oggi infatti dalla Giunta i progetti ammessi a finanziamento per un bando ad hoc, per il quale in tutta la Toscana sono state stanziate risorse per 1...