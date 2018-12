Bagni di Lucca, incontri su bando Pit

lunedì, 24 dicembre 2018, 14:20

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, in collaborazione con il comune di Villa Basilica, presenta il Bando PIT (Progetti Integrati Territoriali) per micro e piccole imprese emesso da GAL Montagn Appennino per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.



L’attivazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), previsti nella SISL del GAL, è finalizzata all’aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale specifiche criticità, in questo caso potranno interessare solo il tematismo principale della SISL “Riqualificazione dei centri storici e del contesto paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato”. L’attivazione del PIT prevede che i soggetti pubblici e privati interessati al progetto si aggreghino attraverso l’adesione ad un Accordo Territoriale, finalizzato alla soluzione di specifiche problematiche locali.



Gli incontri sono previsti giovedì 3 gennaio alle 17.30 e alle 21 presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri.



L’appuntamento è per: artigiani e commercianti, ristoratori ed addetti del settore turistico, aziende agricole ed i rappresentanti del mondo rurale.