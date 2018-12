Coreglia, misure di sostegno per danni del maltempo di ottobre

Altre notizie brevi

Capannori, Gallicano e Fabbriche di Vergemoli: qui stanno prendendo forma delle cooperative di comunità grazie anche al supporto della Regione. Sono stati annunciati oggi infatti dalla Giunta i progetti ammessi a finanziamento per un bando ad hoc, per il quale in tutta la Toscana sono state stanziate risorse per 1...

Privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito agli eventi di fine ottobre. In base all'ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il "primo sostegno", le misure prevedono un contributo fino a un massimo di...

Ecco le richieste di Dalida Angelini, segretario generale Cgil Toscana, e Annalisa Nocentini, segretario generale Uil Toscana, in merito alla normativa sulle cave: "La normativa e l'azione nei confronti delle autorizzazioni e dell'attività delle cave - con particolare riferimento per quelle del distretto apuo-versiliese - devono essere improntate alla salvaguardia ambientale,...

Il consigliere delegato all'ambiente Antonio Bianchi informa tutti i cittadini del comune di Bagni di Lucca che la raccolta dei rifiuti da parte della Società BASE avverrà regolarmente anche sabato 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Dato che nello stesso giorno nella frazione di Fornoli si terrà la tradizionale fiera dell'Immacolata,...

La Toscana aggiorna e potenzia la rete regionale delle cure palliative. Lo fa con una delibera presentata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata nel corso dell'ultima seduta. Un delibera che fa parte dei primi indirizzi attuativi in tema di DAT, le Disposizioni...

GAIA S.p.A. comunica che, in conseguenza dell’assemblea del personale, che si terrà nei giorni e con le modalità sotto riportate, gli orari degli uffici aperti al pubblico subiranno le seguenti modifiche: martedì 4 dicembre 2018 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 presso la sala riunioni della sede di Avenza, per il personale di...

A dare la notizia è l’assessore all’ambiente, Giorgio Salvateci: “Anche sabato prossimo, 8 dicembre, nonostante il giorno festivo la raccolta dei rifiuti verrà effettuata come da eco calendario in modo da offrire un adeguato servizio a tutti i cittadini”.

Il comune di Minucciano ha pubblicato l’avviso per le manifestazioni di interesse al Progetto Integrato Territoriale “Dall’ospitale di Tea alle Valli del Tassonaro e del Serchio” – Progetto integrato per la rivitalizzazione dei centri storici dei borghi di montagna e per la valorizzazione delle attività agricole, turistiche e commerciali del...

L'assessore al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli interviene sulla questione delle cave chiuse perchè non hanno rispettato la legge regionale. "Il 58 bis è una una soluzione di equilibrio - afferma - per evitare la revoca delle autorizzazioni e la decadenza delle concessioni e consentire di mettersi in regola a...

Si svolgerà domenica 2 dicembre, presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano (Piazza degli Alpini, 3), alle 21 la proiezione del film "Sulla mia Pelle" diretto da Alessio Cremonini, dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi – ingresso libero. Seguirà un approfondimento e la visione di altri contributi multimediali.