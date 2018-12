Croce Verde all'RSA di Coreglia per scambio di auguri

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:15

Si informa che gli uffici del comune di Barga rimarranno chiusi lunedì 24 dicembre ad eccezione dell’Ufficio Protocollo che sarà aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e delle Reperibilità degli Uffici: Tecnico, Polizia Municipale per urgenze ed Anagrafe per denunce di morte.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 09:59

Per la prima volta al Rally del Ciocchetto ci sarà un premio speciale istituito da "Quelli che stanno sul poggio" ovvero i ragazzi del Rally Club Amici del Filato. In collaborazione con il birrificio "La Petrognola" i ragazzi premieranno il passaggio più spettacolare di un punto di strada dove gli...

martedì, 18 dicembre 2018, 15:59

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Giorgio Salvateci, annuncia come sarà articolata la raccolta dei rifiuti in vista delle prossime festività natalizie.

lunedì, 17 dicembre 2018, 21:58

Il cantautore di musica folk-rock/pop-rock Andrea Brunini canterà il 21 dicembre al Grind House a Castelnuovo di Garfagnana, in via Vittorio Emanuele 6/A. Inizio del concerto alle 22.

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:36

Alcuni/e pazienti, portatori di mutazioni di particolari geni, sono a maggior rischio di sviluppare tumori: al seno e alle ovaie nelle donne, al seno e alla prostata negli uomini. Per questi pazienti, la Regione ha stabilito che il percorso di sorveglianza e screening intensivo sia totalmente gratuito, senza il pagamento...

sabato, 15 dicembre 2018, 15:33

Domenica 16 dicembre ricca di appuntamenti per Castiglione di Garfagnana. Alle 20 inaugurazione della mostra di Azione Cattolica Garfagnana presso il palazzo comunale. Alle 21 appuntamento con la classica fiaccolata di Natale con accensione del falò.

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:12

I volontari dell'Arca della Valle e della Protezione Civile di Gallicano saranno presenti al centro commerciale Conad Superstore a Gallicano nei giorni 22, 23 e 24 dicembre per impacchettare i regali acquistati all'interno del centro commerciale. Viene richiesta una piccola offerta per ogni pacco natalizio preparato con cura dai volontari.

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:41

"In Toscana non c'è carenza di vaccini antinfluenzali. C'è stata una richiesta maggiore rispetto all'anno scorso, e questo è un buon segno, vuol dire che la campagna di vaccinazione ha funzionato. Per questo i vaccini ordinati alle ditte da Estar sulla base delle richieste delle aziende non sono stati sufficienti,...

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:41

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni:

giovedì, 13 dicembre 2018, 17:45

L'associazione culturale e di promozione sociale A.E.D.O., in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti, presenta "L'apolide multiculturale verso una cittadinanza universale": il progetto Sprar nel comune di Borgo a Mozzano, convegno, performance/video "Il Sigillo" e apericena.