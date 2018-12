Inventario farmacie ospedaliere e territoriali: ecco i giorni di chiusura e recapiti per urgenze

Altre notizie brevi

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:42

La crisi che attraversa il settore del latte ovino sta per trovare una soluzione grazie all'impegno della Regione a fianco degli allevatori e dei produttori toscani. E'emerso nel corso dell'incontro del tavolo di lavoro che l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi ha tenuto insieme ai responsabili della direzione Agricoltura e che ha...

giovedì, 20 dicembre 2018, 19:48

Un'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 dicembre scorso ha disposto la chiusura anticipata della caccia di alcune specie di uccelli, decurtando il calendario venatorio della Toscana di circa 15 giornate rispetto a quanto previsto dalla Giunta regionale.

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:29

Per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, il comune di Barga, in collaborazione con l'Associazione Ricreativa Sommocolonia, organizza una mattinata per non dimenticare. Alle 9.30 avverrà la deposizione delle corone di alloro al Monumento Monticino e alla Rocca. Alle 10.30, invece, verrà celebrata la Santa Messa.

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:22

Garantire il più possibile l’affidamento di lavori pubblici a imprese toscane. È l’obiettivo delle “Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori", presentate oggi in conferenza stampa a Firenze da Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana e Stefano Baccelli, presidente commissione Infrastrutture.

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:37

La Provincia di Lucca informa che lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, gli uffici dell'ente rimarranno chiusi al pubblico.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:15

Si informa che gli uffici del comune di Barga rimarranno chiusi lunedì 24 dicembre ad eccezione dell’Ufficio Protocollo che sarà aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e delle Reperibilità degli Uffici: Tecnico, Polizia Municipale per urgenze ed Anagrafe per denunce di morte.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:24

Venerdì 21 dicembre la Croce Verde di Ghivizzano andrà all'RSA di Coreglia a scambiarsi gli auguri di Natale. I volontari porteranno agli ospiti un piccolo pensiero, realizzato da una di loro, e si scambieranno gli auguri tra una canzone e l'altra proposte da Carlo Bambi. Appuntamento dalle 14.30 alle 16.30.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 09:59

Per la prima volta al Rally del Ciocchetto ci sarà un premio speciale istituito da "Quelli che stanno sul poggio" ovvero i ragazzi del Rally Club Amici del Filato. In collaborazione con il birrificio "La Petrognola" i ragazzi premieranno il passaggio più spettacolare di un punto di strada dove gli...

martedì, 18 dicembre 2018, 15:59

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Giorgio Salvateci, annuncia come sarà articolata la raccolta dei rifiuti in vista delle prossime festività natalizie.

lunedì, 17 dicembre 2018, 21:58

Il cantautore di musica folk-rock/pop-rock Andrea Brunini canterà il 21 dicembre al Grind House a Castelnuovo di Garfagnana, in via Vittorio Emanuele 6/A. Inizio del concerto alle 22.