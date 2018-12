Olio, in Toscana la produzione aumenta del 30 per cento

Altre notizie brevi

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:11

"In Toscana il Governo che doveva abolire la povertà produrrà nuovi poveri" così Giacomo Martelli, presidente delle Acli della Toscana spiega il risultato a cui condurrà la manovra che il Parlamento si appresta a varare. "Per questo facciamo un appello a tutti i parlamentari della Toscana affinché non approvino quella...

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:06

Piogge intense, venti inusuali e ritmi stagionali alterati. I cambiamenti climatici hanno dettato legge anche nei campi e nei frutteti toscani, imponendo un segno meno a produzioni, ai consumi e, di conseguenza, ai ricavi. Il bilancio di Confagricoltura Toscana parla chiaro: il 2018 è stato un anno da dimenticare per le coltivazioni.

lunedì, 24 dicembre 2018, 14:20

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, in collaborazione con il comune di Villa Basilica, presenta il Bando PIT (Progetti Integrati Territoriali) per micro e piccole imprese emesso da GAL Montagn Appennino per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.L’attivazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), previsti nella SISL del GAL, è finalizzata all’aggregazione di soggetti pubblici e...

domenica, 23 dicembre 2018, 10:19

Un sostegno alle imprese artigiane italiane e un premio alla loro creatività grazie al crowdfunding. È questo il ‘regalo di Natale’ della piattaforma Eppela che ha dato il via, proprio sotto le feste, alla campagna ‘Mani Festa’, tutta dedicata al mondo dell’artigianato.

venerdì, 21 dicembre 2018, 16:22

"Siamo soddisfatti della scelta fatta dalla Regione e speriamo possano essere definitivamente superate le difficoltà legate alle recenti disdette dei contratti di fornitura di latte che hanno visto coinvolti 99 produttori", commenta così Francesco Miari Fulcis, presidente Confagricoltura Toscana la decisione della Regione Toscana che ha accolto le istanze degli allevatori e con una...

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:25

Prorogato fino al termine del pomeriggio di domani, sabato 22 dicembre, il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa permanente della Regione Toscana per vento forte di Libeccio e mareggiate.

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:42

La crisi che attraversa il settore del latte ovino sta per trovare una soluzione grazie all'impegno della Regione a fianco degli allevatori e dei produttori toscani. E'emerso nel corso dell'incontro del tavolo di lavoro che l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi ha tenuto insieme ai responsabili della direzione Agricoltura e che ha...

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:41

La Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per poter effettuare l’inventario, le farmacie territoriali e ospedaliere saranno chiuse nei seguenti giorni:28/12/18 mag. farmaceutico Castelnuovo g.(0583-669845), mag. integrativa Barga (0583-729295) mag. farmaceutica integrativa Lucca (0583-449878)28-29/12/18 Mag. D.d. S.luca (0583-970167)31/12/18 (no chiusura) - ufa farmacia s. Luca (05830055731)

giovedì, 20 dicembre 2018, 19:48

Un'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 dicembre scorso ha disposto la chiusura anticipata della caccia di alcune specie di uccelli, decurtando il calendario venatorio della Toscana di circa 15 giornate rispetto a quanto previsto dalla Giunta regionale.

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:29

Per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, il comune di Barga, in collaborazione con l'Associazione Ricreativa Sommocolonia, organizza una mattinata per non dimenticare. Alle 9.30 avverrà la deposizione delle corone di alloro al Monumento Monticino e alla Rocca. Alle 10.30, invece, verrà celebrata la Santa Messa.