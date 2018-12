Uffici della provincia chiusi per la Vigilia

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:37

La Provincia di Lucca informa che lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, gli uffici dell'ente rimarranno chiusi al pubblico.

Saranno invece aperti nei giorni giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, giorno quest'ultimo fissato per la scadenza di accettazione delle domande del bando pubblico promosso dalla Provincia insieme con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per ricevere i contributi per l'acquisto di libri e materiale didattico per le famiglie (con Isee fino a 20mila euro) degli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado che non hanno beneficiato dei fondi statali e regionali del cosiddetto "Pacchetto scuola 2018-2019".

Si ricorda che il termine ultimo per presentare la domanda è fissato alle ore 12.00 del 28 Dicembre 2018.

Per quanto riguarda le festività natalizie la Provincia informa, inoltre, che il Museo dell'emigrazione Paolo Cresci di Palazzo Ducale e il Museo del Risorgimento adotteranno i seguenti orari: chiusi il 24 e il 25 dicembre, mercoledì 26 aperto solo pomeriggio (dalle 15 alle 18, ultima entrata 17.30) i visitatori devono rivolgersi alla Fondazione Cresci per l'apertura del museo. Lunedì 31 e martedì 1 gennaio chiuso. Domenica 6 gennaio aperto (10-13 e 15-18 ultima entrata 17.30).

Villa Argentina a Viareggio sarà chiusa il 25 dicembre e il 1 gennaio, mentre la Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo Garfagnana sarà chiusa il sabato e la domenica, il giorno di Natale, Capodanno e il 6 gennaio.