A Fabbriche di Vergemoli nasce una cooperativa di comunità

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:12

L'assessore alla presidenza Vittorio Bugli sarà il 17 gennaio a Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca, per la presentazione della cooperativa di comunità "Dispensa Montana". Si tratta di una delle venticinque esperienze in tutta la Toscana che la giunta regionale ha finanziato complessivamente a dicembre con un milione e 200 mila euro. Un modo per contrastare e invertire il trend di spopolamento e l'impoverimento della aree più marginali della Toscana.

L'assessore Bugli arriverà attorno alle 15. A Palazzo Roni si terrà la presentazione della comunità, con la presenza dei soci fondatori e del sindaco. E' prevista anche la visita dei locali dove la comunità realizzerà parte della sua attività, ovvero al Teatrino e Vecchio Municipio. A Palazzo Roni, alle 16.30, è prevista anche una degustazione di prodotti tipici.