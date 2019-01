Agriturismo, Toscana al top: prima in Italia per accoglienza e fatturato

Altre notizie brevi

Con una nota interviene Simone Simonini, consigliere provinciale e vicepresidente della terza commissione edilizia scolastica. "Appena saputo del problema - dichiara Simonini - mi sono attivato con l'ente provinciale per avere informazioni riguardo la situazione del malfunzionamento delle caldaie e delle conseguenti aule fredde.

Venerdì 18 gennaio alle 21, presso la Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana, si terrà la prima assemblea pendolari con l'obiettivo di fare un quadro della situazione dopo i disagi degli ultimi mesi nonché eventuali richieste o segnalazioni.

Il Movimento "La Libellula" ci tiene a smentire la voce per cui alcuni suoi esponenti si candiderebbero nel listone di centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative. "Un'affermazione - spiega il movimento - che non ha alcun fondamento nella realtà dei fatti.

Sabato 5 gennaio alle 10.30 sarà inaugurata la Scuola dell’Infanzia di Valdottavo, completamente riqualificata e messa in sicurezza sismica grazie a un finanziamento governativo di 466 mila euro. Oltre alla riqualificazione strutturale ed estetica dell’edificio e alla razionalizzazione degli spazi, i bambini potranno usufruire di arredamenti interni ed esterni completamente...

Questa mattina l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha incontrato Jacopo Mazzetti, commissario della cooperativa Il Forteto recentemente nominato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Al centro dell'incontro la crisi del mercato del latte ovino e la volontà del Forteto di continuare con la produzione di pecorino. Il prossimo martedì, 8...

Prosegue l'iniziativa portata avanti dall'amministrazione castelnuovese, in collaborazione con la locale pro loco, dal titolo "Castelnuovo nel mondo". Venerdì 4 gennaio, alle 17.30, si terrà l'incontro con Giancarlo Aquilini in sala Luigi Suffredini.

La stazione di Lucca del soccorso alpino è intervenuta ieri sera in zona Pizzo Altare per trarre in salvo una coppia di escursionisti in difficoltà. I due escursionisti, di nazionalità francese, partiti alla volta della Foce di Cardeto sul sentiero 178, sono rimasti bloccati in fase di rientro a causa...

Non solo volontariato e no profit. La scure fiscale del governo si è abbattuta anche sulle aziende ospedaliere e sanitarie. "Per la Toscana vale almeno cinque milioni di euro in un anno - spiega l'assessore alla salute Stefania Saccardi – e di fatto è un taglio occulto alla sanità pubblica:...

Buona la produzione di olio in Toscana, che chiude questo 2018 con un più 30% rispetto all'annata precedente, quella considerata disastrosa perché ferma a quota 100 milioni di litri. "Siamo ancora lontani dai livelli di dieci anni fa, quando si toccavano punte di 200 milioni di litri, ma già quest'anno...

"In Toscana il Governo che doveva abolire la povertà produrrà nuovi poveri" così Giacomo Martelli, presidente delle Acli della Toscana spiega il risultato a cui condurrà la manovra che il Parlamento si appresta a varare. "Per questo facciamo un appello a tutti i parlamentari della Toscana affinché non approvino quella...