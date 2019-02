Concorsi in sanità, al via le procedure per la copertura di 24 unità operative complesse

Altre notizie brevi

giovedì, 31 gennaio 2019, 13:11

“Siamo di fronte a una gestione grottesca, brutale e paradossale del fenomeno migratorio da parte del Governo, laddove, a fronte di persone trattate come ostaggi e lasciate al largo dei nostri mari , vengono assegnati ai territori della Toscana 45 ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto senza alcuna informazione...

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:45

Ammontano a 2 milioni e 200mila euro i finanziamenti che per il 2019 saranno destinati a musei, reti di biblioteche e archivi in Toscana. Come già successo nel 2018, anche per quest'anno è stato attivato un contributo ordinario attraverso un sistema semplificato introdotto dalla giunta regionale che garantirà la qualità...

mercoledì, 30 gennaio 2019, 16:27

Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa a quote di bassa collina. Lo comunica la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

martedì, 29 gennaio 2019, 22:47

Le due associazioni culturali Unitre Barga e Cento Lumi con il patrocinio del comune e la Commissione Pari Opportunità di Barga organizzano laboratori gratuiti della lingua italiana per gli stranieri residenti nel comune.

martedì, 29 gennaio 2019, 22:47

Domenica 3 febbraio torna l’iniziativa promossa dal comune di Castelnuovo e sostenuta dalla locale proloco, "Castelnuovo nel mondo" che vedrà la sua terza serata con protagonista un personaggio davvero singolare, come unico è il mestiere che ha intrapreso con grande successo: Sileno Cheloni.

martedì, 29 gennaio 2019, 17:07

No al pirogassificatore della Kme: i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle hanno preso parte alla protesta dei cittadini che oggi pomeriggio hanno dato vita a un presidio fuori dalla sede del palazzo del Consiglio regionale in via Cavour a Firenze.

martedì, 29 gennaio 2019, 16:07

Rilanciare il settore ovino da latte in Toscana, sostenendo tutta la filiera e promuovendo i formaggi sui mercati internazionali. E' questa la finalità di due provvedimenti assunti ieri, lunedì 28 febbraio, dalla giunta regionale: il primo prevede un finanziamento di 2 milioni, provenienti dal bilancio regionale, il secondo un protocollo...

martedì, 29 gennaio 2019, 12:56

"Non abbiamo più intenzione di perdere tempo, ci aspettiamo una profonda revisione della legge con maggiore tutela nei confronti dell'attività economica svolta dagli agricoltori. Basta essere sotto scacco di alcune lobby di cacciatori" così Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana spiega l'abbandono del tavolo convocato dalla Regione sulla nuova legge sugli ungulati.

martedì, 29 gennaio 2019, 10:45

Due novità a partire dal 1° febbraio 2019 per il servizio di TPL extraurbano: tornano gli abbonamenti settimanali e diminuiscono i costi dei biglietti fatti a bordo. "Si tratta – spiega l'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – di due misure di ulteriore affinamento e di equità del servizio.

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:07

Nell’ambito dei servizi di prevenzione effettuati nel fine settimana, i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto a Lucca un cittadino italiano di 27 anni, residente a Pescaglia, risultato colpito da un provvedimento restrittivo a seguito di una condanna a cinque mesi di reclusione per un episodio di furto commesso...