HOSPES: corso gratuito di qualifica per addetto al servizio di accoglienza

giovedì, 24 gennaio 2019, 10:52

Seconda edizione in Garfagnana per il corso di qualifica per “Addetto al servizio di accoglienza, all’acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed all’espletamento delle attività di segreteria amministrativa” che in questa edizione prende il nome di Hospes.

Presentato dalla Cooperativa Zefiro in collaborazione con ISI N. Machiavelli ed E.TRUS.C.A.FORM S.R.L.,il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì.

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare 15 allievi, di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, nell'ambito dell’accoglienza turistica e delle funzioni connesse alla gestione del soggiorno e dell’ospitalità, in modo da garantire un’assistenza continua ai viaggiatori durante la loro permanenza. L'idea alla base dell'intero percorso è quella che l’operatore turistico non possa più pensarsi solo come lavoratore dipendente, ma deve possedere anche capacità imprenditive, se non imprenditoriali, per proporsi sulla scena lavorativa come lavoratore autonomo.

Requisiti:

1) Conoscenza della lingua italiana livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

2) Aver assolto all’obbligo di istruzione (autodichiarazione);

3) Non avere nessun contratto di lavoro e non frequentare un regolare corso di studio o formazione;

4) Permesso di soggiorno per minori stranieri;

5) Adesione a garanzia giovani (l’operazione consiste nel registrarsi al portale ed aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l'impiego).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per l’iscrizione è necessario presentare:

- La domanda di iscrizione della Regione Toscana;

- Curriculum vitae;

- Il documento identità e il codice fiscale (le domande redatte su apposito modulo scaricato dal sito www.cooperativazefiro.it e reperibile c/o Zefiro);

- Iscrizione a Garanzia Giovani.

Le iscrizioni saranno aperte dal 01/11/2018 al 30/01/2019 (entro le ore 13.00)