Laboratori di lingua italiana per stranieri grazie a Unitre e Cento Lumi

martedì, 29 gennaio 2019, 22:47

Le due associazioni culturali Unitre Barga e Cento Lumi con il patrocinio del comune e la Commissione Pari Opportunità di Barga organizzano laboratori gratuiti della lingua italiana per gli stranieri residenti nel comune.

I laboratori sono mirati non solo all’apprendimento della lingua ma serviranno anche come forma di socializzazione e di integrazione dato l’elevato numero di stranieri da tutto il mondo che hanno scelto Barga come la loro casa ma che spesso rimangono fuori dalla vita quotidiana della comunità per il problema di comunicazione. Conoscere la lingua del posto in cui si vive significa comunicare con gli altri e conoscere la realtà e la cultura in cui viviamo.

I docenti volontari faranno il test di livello e le iscrizioni martedì 5 febbraio dalle 15 alle 18 e quindi invitano coloro che sono interessati a partecipare a questo “Open Day” nella Sala Renato Baraglia (1° piano sede Polizia Municipale). Le lezioni si svolgeranno poi da metà febbraio e avranno una durata di 3 mesi.

Le due associazioni rivolgono un appello a giovani laureati, docenti in pensione o chi ha esperienza nell’insegnamento della lingua italiana che possono dedicare anche solo 1 ora alla settimana a questa iniziativa che è sicuramento uno strumento fondamentale di integrazione per tutta la comunità. Per info: unitre.barga@virgilio.it