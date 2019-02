Borgo, servizi demografici chiusi al pubblico

Altre notizie brevi

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:50

La giunta regionale ha appena approvato due delibere con le quali si stanziano finanziamenti per coprire le richieste di voucher formativi destinati a diverse tipologie di utenti, come i disoccupati ed i liberi professionisti under 40 e over ed imprenditori e professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria.

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:45

2 milioni e mezzo di euro per sostenere il trasporto scolastico e l'assistenza educativa per studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. A tanto ammonta la cifra che la Regione Toscana ha deciso di stanziare a favore dell'inclusione per l'anno scolastico 2019-2020, incrementando di quasi un milione le risorse...

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:26

Il Dipartimento Scuola Fratelli d’Italia-Toscana, nella persona di Michela Senesi e Elena Bardelli, interviene in merito alla lezione di rieducazione gender sul tema della transessualità, impartita da Vladimir Luxuria, andata in onda alcuni giorni fa, su RaiTre, in prima serata."Alcuni giorni fa - esordiscono -, RAI Tre ha mandato in onda in...

domenica, 3 febbraio 2019, 12:43

Ancora condizioni di instabilità sul Tirreno porteranno per la giornata di oggi, domenica 3 febbraio, piogge e temporali sparsi su tutta la regione, ma più frequenti sulle zone centro meridionali. Piene in esaurimento su Arno e Ombrone Grossetano.

sabato, 2 febbraio 2019, 17:34

Persistono ancora precipitazioni, e continueranno per tutta la serata, ma con valori previsti (sia in media sia massimi) che risulteranno sensibilmente inferiori a quelli della scorsa notte.

sabato, 2 febbraio 2019, 14:56

Il consiglio direttivo del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli” ha rinnovato in base allo statuto le cariche sociali, che avranno durata biennale.

sabato, 2 febbraio 2019, 08:43

Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte l'intera regione, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua principali interessati dall'allerta. Le piene maggiori si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno...

venerdì, 1 febbraio 2019, 21:04

Chiamata delle 20.15 per intervento in frazione San Michele a Piazza al Serchio (via Centrale). Moglie e figlia rientrando in casa hanno trovato il marito, di appena 59 anni, morto all’interno dell’abitazione. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso, avvenuto già da alcune ore:...

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:31

Si è svolto oggi l'incontro tra i vertici del centrodestra toscano in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative: al tavolo Susanna Ceccardi, coordinatrice della Lega Toscana, Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia e Francesco Torselli, portavoce regionale di Fratelli d'Italia.

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:29

La Toscana ha notificato ieri, 31 gennaio, il ricorso contro la legge Salvini: un ricorso alla Consulta contro il decreto del governo – poi convertito in legge – che ha cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e l'impossibilità di rinnovo per chi già ce l'aveva, ma che ha...