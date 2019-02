Moglie trova il marito morto in casa a S. Michele a Piazza al Serchio

Altre notizie brevi

sabato, 2 febbraio 2019, 17:34

Persistono ancora precipitazioni, e continueranno per tutta la serata, ma con valori previsti (sia in media sia massimi) che risulteranno sensibilmente inferiori a quelli della scorsa notte.

sabato, 2 febbraio 2019, 14:56

Il consiglio direttivo del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli” ha rinnovato in base allo statuto le cariche sociali, che avranno durata biennale.

sabato, 2 febbraio 2019, 08:43

Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte l'intera regione, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua principali interessati dall'allerta. Le piene maggiori si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno...

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:31

Si è svolto oggi l'incontro tra i vertici del centrodestra toscano in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative: al tavolo Susanna Ceccardi, coordinatrice della Lega Toscana, Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia e Francesco Torselli, portavoce regionale di Fratelli d'Italia.

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:29

La Toscana ha notificato ieri, 31 gennaio, il ricorso contro la legge Salvini: un ricorso alla Consulta contro il decreto del governo – poi convertito in legge – che ha cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e l'impossibilità di rinnovo per chi già ce l'aveva, ma che ha...

giovedì, 31 gennaio 2019, 13:11

“Siamo di fronte a una gestione grottesca, brutale e paradossale del fenomeno migratorio da parte del Governo, laddove, a fronte di persone trattate come ostaggi e lasciate al largo dei nostri mari , vengono assegnati ai territori della Toscana 45 ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto senza alcuna informazione...

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:45

Ammontano a 2 milioni e 200mila euro i finanziamenti che per il 2019 saranno destinati a musei, reti di biblioteche e archivi in Toscana. Come già successo nel 2018, anche per quest'anno è stato attivato un contributo ordinario attraverso un sistema semplificato introdotto dalla giunta regionale che garantirà la qualità...

mercoledì, 30 gennaio 2019, 16:27

Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa a quote di bassa collina. Lo comunica la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:27

Come in più occasioni confermato dal presidente Enrico Rossi e dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, lunedì 28 gennaio è stato dato mandato ad Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) di attivare le procedure concorsuali per la copertura di 24 UOC (Unità operative complesse) nelle aziende e negli enti del...

martedì, 29 gennaio 2019, 22:47

Le due associazioni culturali Unitre Barga e Cento Lumi con il patrocinio del comune e la Commissione Pari Opportunità di Barga organizzano laboratori gratuiti della lingua italiana per gli stranieri residenti nel comune.