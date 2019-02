Voucher formativi, 7 milioni per disoccupati e liberi professionisti

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:50

La giunta regionale ha appena approvato due delibere con le quali si stanziano finanziamenti per coprire le richieste di voucher formativi destinati a diverse tipologie di utenti, come i disoccupati ed i liberi professionisti under 40 e over ed imprenditori e professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria.

"La richiesta di voucher finalizzata alla formazione individuale per l'accrescimento delle competenze professionali ha registrato un trend in continua crescita - ha spiegato l'assessore Cristin a Grieco - Questa formazione è importante per i disoccupati, per favorire il loro orientamento alla formazione, ma è molto importante anche per gli imprenditori, sopratutto nella logica dello sviluppo delle tecnologie e dei prodotti. Infatti, la nostra ambizione è che questa formazione sia rivolta soprattutto all'industria 4.0, così da stare al passo con il progresso e l'innovazione".

Stanziamenti

1) Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi per disoccupati: nuovo stanziamento di € 4.016.000,00;

2) Avvisi pubblici voucher professionisti under 40 (all'interno di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani ) e voucher professionisti over 40,: nuovo stanziamento complessivo di € 1.809.558,00 (di cui € 904.781,00 Avviso voucher professionisti under 40 e € 904.777,00 Avviso voucher professionisti over 40);

3) Avviso pubblico per l'erogazione di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria: nuovo stanziamento di € 1.206.372,00.

I numeri fino ad oggi

Voucher per disoccupati

Sono 4413 i voucher finanziati dal 2017 per un ammontare complessivo di 6.064.631 euro. L'andamento delle domande è stato crescente. Nel mese di gennaio 2019 sono state presentate ulteriori 315 domande.

Voucher professionisti over 40

Solo nel 2018 sono state 989 le domande ammesse a finanziamento per un totale di spesa di 1.915.784 euro.



Voucher professionisti under 40

Nell'anno 2018 (dato a novembre 2018) sono state finanziate 899 domande per un totale di 735.997 euro.

Nel 2017 il numero di voucher finanziati erano stato di 167, per una spesa di 217.701 euro.

Voucher imprenditori e professionisti

Nell'anno 2018 sono state finanziate 388 domande di finanziamento per un totale di 1.247.616 euro.