Festa a Barga per l'inaugurazione di un nuovo mezzo attrezzato

Altre notizie brevi

giovedì, 7 marzo 2019, 15:47

Arrivano oltre 430 mila euro in provincia di Lucca a sostegno dei centri commerciali naturali. Sono state infatti pubblicate sul BURT le graduatorie dei Comuni che si sono aggiudicati i finanziamenti relativi al bando per la concessione di contributi per la riqualificazione di infrastrutture, esistenti o in via di realizzazione,...

giovedì, 7 marzo 2019, 11:13

Con la ricorrenza della Festa delle Donne, si moltiplicano le iniziative sul territorio contro la violenza di genere. Sabato 9 marzo, alle 16, a Tempagnano verranno inaugurate le due panchine rosse recentemente dipinte grazie all’impegno del locale Comitato Paesano. Alla cerimonia sarà presente anche l’amministrazione comunale.

mercoledì, 6 marzo 2019, 23:19

E’ venuto a mancare, dopo una brutta e dolorosa malattia, Silvano Papini. A tracciare un suo ricordo, in occasione della sua scomparsa, è Stefano Baccelli: "Sono profondamente addolorato. Le nostre strade di vita si erano incrociate a più riprese: la passione politica condivisa prima nella sinistra DC, poi nel Partito...

martedì, 5 marzo 2019, 11:45

"Temiamo che da domani - data dalla quale possono essere presentate le domande di Reddito di Cittadinanza - si registri negli uffici un afflusso massiccio di persone non tutte in possesso delle informazioni corrette, col rischio che ciò generi caos ai nostri sportelli. Come ACLI abbiamo già predisposto un piano ad hoc, ma...

lunedì, 4 marzo 2019, 12:25

"Un successo straordinario in termini di partecipazione. Il popolo del Pd ha risposto 'presente' all'appello contro i populismi ed i 'cialtronismi' oggi prevalenti nel Paese. Ringrazio tutti coloro che hanno dedicato un po' del loro tempo per recarsi ai seggi, le volontarie ed i volontari che sono stati, per ore...

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:48

Tutti gli interessati dovranno, letta la documentazione informativa, presentare la richiesta, solo ed escusivamente, tramite i CAF e Poste Italiane dal 6 di marzo 2019

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:04

Sabato 2 marzo, presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana alle 17,30, andrà in scena il sesto appuntamento di "Castelnuovo nel Mondo" , la fortunata serie di incontri finalizzata a far conoscere e tributare loro il meritato plauso i castelnuovesi che si sono distinti lontano dal loro paese natio.

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:13

Venerdì 1 marzo nuova iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, "Cena a lume di candela: più intimo, più romantico, più economico". per sostenere la giornata dedicata al risparmio energetico, denominata "M'Illumino di Meno".

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:17

Più di 680mila euro (per l’esattezza 682.227,05) per la manutenzione delle strade regionali che ricadono nel territorio di Lucca e provincia, per un totale di 69,552 Km di strade. Il finanziamento è stato stanziato dalla Regione a favore della Provincia di Lucca nel corso dell’ultima seduta di Giunta, con una...

lunedì, 25 febbraio 2019, 17:59

E' stato adottata dalla giunta regionale, e inviata formalmente al consiglio, la proposta di piano regionale cave come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 35 del 2015.