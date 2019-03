Inaugura il nuovo centro socio-sanitario a Castelnuovo

Altre notizie brevi

venerdì, 15 marzo 2019, 13:00

Arriva al rush finale la raccolta firme sul reddito di maternità, la proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 28 novembre in Cassazione dal Popolo della Famiglia, che ha superato a febbraio il traguardo delle trentamila firme certificate raccolte ai gazebo. Il Popolo della Famiglia di Lucca ha annunciato per...

giovedì, 14 marzo 2019, 15:14

La Riserva Mab Unesco dell'Appennino tosco emiliano promuove i #quaderniperilclima un'iniziativa rivolta a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso la quale studenti e docenti possono riflettere sul tema del cambiamento climatico che oggi rappresenta un grave problema di rilevanza mondiale.

giovedì, 14 marzo 2019, 14:58

La Misericordia di Borgo a Mozzano celebra i suoi 122 anni di vita: risale infatti al 14 marzo 1897 la fondazione della Confraternita, perché in quel giorno si svolse il “Congresso preparatorio per la fondazione”, che doveva affrontare i problemi “dell’assistenza e trasporto allo Spedale dei poveri infermi”.

giovedì, 14 marzo 2019, 10:24

Sconti per i pendolari che per motivi lavorativi percorrono con forte frequenza le autostrade ma anche esenzioni fiscali. Più in generale forme di sostegno alla mobilità per chi vive lontano dai grandi centri e si deve spostare quotidianamente, oltre a un costante lavoro di potenziamento e efficientamento del trasporto pubblico.

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:59

Sono operativi i nuovi numeri telefonici che i cittadini possono utilizzare per contattare l’Ecocentro di San Pietro in Campo e per qualsiasi altra esigenze legata alla raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio comunale di Barga. “Adesso – spiega l’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci – abbiamo questi nuovi numeri per qualsiasi bisogno...

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:29

Costituire un tavolo tecnico che coinvolga rappresentanze istituzionali locali e regionali, l’Azienda unità sanitaria locale e rappresentanti delle associazioni, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai territori disagiati e per sostenere e rafforzare l’assistenza sanitaria nelle zone periferiche e montane.

martedì, 12 marzo 2019, 12:48

Sabato 16 marzo, presso la Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana si terrà, su invito del presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, la conferenza del Maestro Astrologo Massimo Bomba, organizzata in collaborazione con il Lions Club Garfagnana presieduto dal dott. Carlo Puccini.

lunedì, 11 marzo 2019, 15:32

Convocazione in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione il 14 marzo alle 18 e, in seconda convocazione, per il 15 marzo, alle 21, del consiglio comunale nel palazzo del comune di Borgo a Mozzano.

venerdì, 8 marzo 2019, 11:02

Sabato 9 marzo alle 15.30 si terrà l'inaugurazione del nuovo mezzo attrezzato Ford Transit, a cura del Gruppo Volontari della Solidarietà Onlus G.V.S., in Piazza Giovanni Pascoli a Barga. La comunità, i benefattori, i ragazzi e i giovani sono invitati a partecipare a questo momento di festa.

giovedì, 7 marzo 2019, 15:47

Arrivano oltre 430 mila euro in provincia di Lucca a sostegno dei centri commerciali naturali. Sono state infatti pubblicate sul BURT le graduatorie dei Comuni che si sono aggiudicati i finanziamenti relativi al bando per la concessione di contributi per la riqualificazione di infrastrutture, esistenti o in via di realizzazione,...