Insieme per il territorio: "Elezioni Consorzio, cambiare si può"

sabato, 30 marzo 2019, 10:30

In vista delle elezioni del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, la lista "Insieme per il Territorio" fa un invito ai consorziati scontenti di partecipare in massa al voto.



"La gestione del consorzio di Bonifica Toscana Nord in questi anni, ha visto una gestione poco attenta e dispendiosa e per niente vicina alla gente: il malcontento fra i consorziati regna diffuso, la voglia di cambiamento è palpabile! L'unico modo per cambiare è recarsi a votare.

In questi mesi di lavoro in cui abbiamo incontrato cittadini e categorie economiche, si è avvertito un disagio crescente nei confronti del consorzio, sono stati segnalati ritardi nella manutenzione, eccessiva burocrazia, sprechi di risorse economiche, destinate anche ad una propaganda fine a se stessa, che sarebbe stato meglio utilizzare per l'attività primaria dell'ente.

L'appello ai consorziati da parte del raggruppamento "Insieme per il territorio" è quello di partecipare numerosi alle elezioni del 5 e 6 aprile negli 81 seggi dislocati sul territorio. Cambiare i vertici ed invertire la rotta è possibile.

Il nuovo ente voluto dalla riforma regionale legge 79/2012 non è mai veramente nato, fin dal suo sorgere è stato investito da polemiche, strascichi giudiziari ed irregolarità : i rilievi sono stati ufficializzati dalla Regione Toscana .

La Regione, al tempo, non avendo voluto ripetere le elezioni ha prodotto una vita travagliata e asfittica del nuovo ente, attraversata da richiami e diffide.

Negli anni si sono verificati traumi nella stessa maggioranza che ha sostenuto il presidente, con l'epilogo finale nell'assemblea del 19 marzo u.s., convocata per l'approvazione del bilancio di fine mandato , che è andata deserta. In ogni ente l'appuntamento dell'assemblea di fine mandato rappresenta la cartina di tornasole per presentarsi in regola da un punto di vista legale ed istituzionale alla nuova competizione elettorale. Così non è stato: la maggioranza non ha sostenuto il suo presidente! Per cortesia: non si continui ad attribuire alla minoranza una responsabilità che non gli appartiene!

Il Consorzio Toscana Nord vede finire il mandato di questa dirigenza nella bufera così come del resto è iniziato: su questo punto vi sono chiare responsabilità dell'organo di vigilanza, che a fronte di molte irregolarità riscontrate e segnalate ha sempre chiuso occhi e si è tappata le orecchie.

Il mandato si chiude con un presidente arroccato sulla sua poltrona e con un consorzio allo sbando. Gli insuccessi collezionati dal presidente negli ultimi mesi dovrebbero consigliarlo a fare un passo indietro per il bene dell'ente.

Ecco i motivi di questo appello: cogliere l'opportunità e partecipare in massa al voto per dare un segnale di vitalità dell'ente, riconoscendogli un ruolo strategico sul comprensorio, sia per la sicurezza idraulica dei cittadini, che per lo sviluppo del territorio e della sua economia.

Le donne e gli uomini della lista insieme per il territorio sono pienamente convinti che, con il voto dei consorziati scontenti dell'attuale gestione, oggi è possibile cambiare".