Insieme per il territorio: "Gli attacchi muscolari del presidente uscente non ci spingeranno nell'arena"

sabato, 30 marzo 2019, 08:37

La lista "Insieme per il territorio" replica alla lista concorrente per le elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: "Egr. Sig. Presidente, c'è un vecchio detto che dice : "il lupo perde il pelo ma non il vizio". Abbiamo compreso il suo obbiettivo nelle accuse che ci ha rivolto pubblicamente:vorrebbe spingerci nella rissa, suo terreno privilegiato da sempre, anziché confrontarsi sui problemi veri del Consorzio. Noi non ci stiamo, non scenderemo in quel campo, non siamo interessati. La gente vuole il rinnovamento della classe dirigente del Consorzio

Come candidati vogliamo confrontarci sui problemi idraulici, dell'ambiente, dell'irrigazione e del contributo consortile, altre cose non ci riguardano. Ognuno di noi non ha niente di che vergognarsi, della sua storia politica, personale e professionale: questi sono argomenti che niente hanno a che vedere con le prossime elezioni per il rinnovo del Consorzio di bonifica Toscana Nord. Verrebbe da dire: "ma senti da che pulpito viene la predica"!

Le consigliamo con benevolo affetto fraterno di fare un serio esame di coscienza! Si ricordi che potrà bleffare al pubblico, ma non a se stesso!

I sostenitori di "Insieme per il territorio" sono invece interessati a migliorare la manutenzione sull'intero reticolo idraulico per garantire un adeguato livello di sicurezza, non vogliono riportare l'Ente a fare figuracce e ricevere richiami da parte della Regione Toscana, fino ad incorrere in una i diffida, fino ad un passo dallo scioglimento dell'assemblea, come è accaduto con la sua presidenza nel novembre 2017.

Caro Presidente, anziché continuare con gli attacchi personali, come è sua abitudine fare da sempre, dica invece una volta per tutte come ha utilizzato il tesoretto di circa 5 milioni di euro, trovato presso la tesoreria del Versilia - Massaciuccoli al suo insediamento, anziché parlare di ammucchiata, così come lei definisce in maniera dispregiativa gli uomini e le donne in lista.

I contribuenti di questo Ente che si sono riconosciuti nella lista "Insieme per il territorio" meritano essere considerati con rispetto e stima per essersi messi in campo, non con dileggio come è sua abitudine trattare chi non è con lei e come lei! Il nostro programma condiviso con i cittadini, le categorie economiche ed i professionisti va in questa direzione: lotta rigorosa agli sprechi ancora troppo alti, altro che risparmi come verrebbe dar ad intendere, valorizzazione delle maestranze interne, trasparenza verso i consorziati e cittadini, riduzione della burocrazia ed equità nella contribuzione.

Questi sono i nostri principali obbiettivi, in un quadro di riferimento regionale e di collaborazione con gli altri consorzi per conseguire economie e risparmi nella gestione di servizi comuni, mentre lei in questi anni ha fatto registrare al consorzio Toscana nord il massimo isolamento".