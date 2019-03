Primarie Pd, Baccelli: "Partecipazione straordinaria. Ora al lavoro, per un partito coeso, serio e all'altezza di quello che ci aspetta"

Altre notizie brevi

martedì, 5 marzo 2019, 11:45

"Temiamo che da domani - data dalla quale possono essere presentate le domande di Reddito di Cittadinanza - si registri negli uffici un afflusso massiccio di persone non tutte in possesso delle informazioni corrette, col rischio che ciò generi caos ai nostri sportelli. Come ACLI abbiamo già predisposto un piano ad hoc, ma...

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:48

Tutti gli interessati dovranno, letta la documentazione informativa, presentare la richiesta, solo ed escusivamente, tramite i CAF e Poste Italiane dal 6 di marzo 2019

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:04

Sabato 2 marzo, presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana alle 17,30, andrà in scena il sesto appuntamento di "Castelnuovo nel Mondo" , la fortunata serie di incontri finalizzata a far conoscere e tributare loro il meritato plauso i castelnuovesi che si sono distinti lontano dal loro paese natio.

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:13

Venerdì 1 marzo nuova iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, "Cena a lume di candela: più intimo, più romantico, più economico". per sostenere la giornata dedicata al risparmio energetico, denominata "M'Illumino di Meno".

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:17

Più di 680mila euro (per l’esattezza 682.227,05) per la manutenzione delle strade regionali che ricadono nel territorio di Lucca e provincia, per un totale di 69,552 Km di strade. Il finanziamento è stato stanziato dalla Regione a favore della Provincia di Lucca nel corso dell’ultima seduta di Giunta, con una...

lunedì, 25 febbraio 2019, 17:59

E' stato adottata dalla giunta regionale, e inviata formalmente al consiglio, la proposta di piano regionale cave come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 35 del 2015.

venerdì, 22 febbraio 2019, 14:22

"Fondamentale e urgente trovare presto una soluzione progettuale per mettere in sicurezza definitivamente il tratto del Brennero colpito, intervenendo anche con sistemi di protezione per l'alveo del Serchio". Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente, presente oggi al primo incontro del tavolo tecnico dopo i danni alla strada...

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:40

Matteo Renzi presenterà il suo libro "Un'Altra Strada" a Barga sabato 23 febbraio alle 15,30 al Teatro dei Differenti di Barga. Ad annunciarlo il senatore Andrea Marcucci: "Spero che sarete in tanti a partecipare la vostra vicinanza e calore politico a Matteo".

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:24

Ancora un appuntamento per Castelnuovo nel mondo, la fortunata rassegna di incontri con personaggi illustri che hanno in comune solo il luogo di nascita: Castelnuovo appunto. Quello di sabato 23 febbraio alle 17,30 sarà il quinto appuntamento in Sala Suffredini dove fino ad ora si sono avvicendati 2 musicisti (Paoli...

mercoledì, 20 febbraio 2019, 11:35

Sabato 16 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli, si è svolta la consegna dei diplomi di Certificazione di 1° Livello Eipass Junior agli studenti della Scuola Secondaria di I grado “Ungaretti” di Ghivizzano. Sono intervenuti il sindaco Valerio Amedei, l’assessore alla scuola Stefano Reali, la presidente del Consiglio di...