Un'iniziativa in ricordo di Lorenzo Orsetti

Altre notizie brevi

lunedì, 1 aprile 2019, 23:27

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi da diversi cittadini di Borgo a Mozzano. "La scossa - dichiara il primo cittadino Patrizio Andreuccetti - sembra aver avuto come epicentro i monti di Anchiano (le verifiche sull'entità della cosa sono ancora in corso). Non ci sono segnalazioni di danni a...

domenica, 31 marzo 2019, 09:41

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, "Un futuro per Bagni di Lucca", invita i cittadini della frazione di Limano a recarsi, domenica 7 aprile dalle 15.30 alle 16.30, presso il circolo in piazza a firmare la petizione contro la riapertura e riconversione dell'ex impianto di compostaggio...

sabato, 30 marzo 2019, 10:30

In vista delle elezioni del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, la lista "Insieme per il Territorio" fa un invito ai consorziati scontenti di partecipare in massa al voto."La gestione del consorzio di Bonifica Toscana Nord in questi anni, ha visto una gestione poco attenta e dispendiosa e per niente vicina...

sabato, 30 marzo 2019, 08:37

La lista "Insieme per il territorio" replica alla lista concorrente per le elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: "Egr. Sig. Presidente, c'è un vecchio detto che dice : "il lupo perde il pelo ma non il vizio". Abbiamo compreso il suo obbiettivo nelle accuse che ci ha rivolto pubblicamente:vorrebbe spingerci...

mercoledì, 27 marzo 2019, 18:10

Quindici interventi in 12 comuni della provincia di Lucca per un investimento totale di oltre 3 milioni e 220 mila euro. Prosegue il successo del bando della Regione Toscana per l'efficientamento energetico di edifici pubblici finanziati nell'ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020.

mercoledì, 27 marzo 2019, 15:38

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord ecco la lettera ai consorziati di "Insieme per il territorio" lista civica voluta dalla gente.

lunedì, 25 marzo 2019, 18:02

Si è tenuto questo pomeriggio presso la sala operativa della Protezione civile regionale il punto di coordinamento tecnico in previsione dell'allerta arancione per vento che scatta stasera dalle 21 fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo su tutta la Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest,...

lunedì, 25 marzo 2019, 13:28

Dal pomeriggio di oggi forti venti di Grecale interesseranno la Toscana, con raffiche fino a 60-70 km/h sull'Alto Mugello; dalla tarda serata (intorno alle ore 21-22) vento forte da nord-est sulle zone appenniniche in estensione alle zone settentrionali della regione entro la mezzanotte e a tutta la regione nella giornata...

venerdì, 22 marzo 2019, 17:13

Dal 1° maggio 2019 il buono cartaceo per l’acquisto di prodotti destinati a celiaci non potrà più essere utilizzato e sarà sostituito, in base al progetto di dematerializzazione promosso dalla Regione Toscana, da un cosiddetto “codice celiachia” che, presentato assieme alla tessera sanitaria, permetterà l’acquisto di prodotti alimentari specifici.

sabato, 16 marzo 2019, 14:35

Lunedì 18 marzo alle 10.30 verrà inaugurato il nuovo centro socio-sanitario di Castelnuovo Garfagnana in via Pio La Torre. Saranno presenti, tra gli altri: la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani ed il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi.