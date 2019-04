A Bagni di Lucca assemblea per presentare il Comitato “La Valle della Lima”

Altre notizie brevi

lunedì, 8 aprile 2019, 12:01

Presentazione domanda all'INPS dal 4 al 30 aprile. Il bando riapre il 1 luglio e rimarrà aperto fino al 30 giugno 2022. Per assistenza e consulenza, gli interessati, possono rivolgersi a qualsiasi patronato, come indicato nel bando. Per saperne di più clicca qui: BANDO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE

venerdì, 5 aprile 2019, 12:39

Termina domani, sabato 6 aprile, il periodo indicato come a a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi. Sarà quindi possibile effettuare abbruciamenti di residui vegetali, ma osservando precise prescrizioni e adottando tutte le cautele necessarie a evitare l'innesco di incendi,

giovedì, 4 aprile 2019, 16:04

I candidati della lista "Insieme per il territorio" tengono a ribadire che l'obbiettivo che li accomuna e li unisce, motivo per cui si stanno impegnando, è il buon funzionamento dell'ente, che può essere realizzato attraverso economie di scala e riduzione degli sprechi. "Le economie di gestione - dichiarano - potranno così consentire...

giovedì, 4 aprile 2019, 13:24

"Qui siamo all'emergenza ungulati e quindi chiediamo alle istituzioni e in primo luogo alla Regione di muoversi per risolverla o dovremmo dire addio a molte imprese e a molti posti di lavoro" l'allarme lanciato da Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana, a margine dell'incontro "Coltiviamo l'Appennino centrale: risorse e...

giovedì, 4 aprile 2019, 11:36

Domenica 7 aprile alle 18 si aprirà il sipario sul settimo appuntamento con Castelnuovo nel Mondo, la serie di incontri con le eccellenze castelnovesi che hanno brillato lontano dal paese d'origine e che qui riportano la loro esperienza condividendola con i loro conterranei che, con grande orgoglio, vengono ad assistere...

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:24

Venerdì 5 aprile alle 13 verrà inaugurata la nuova sala parto dell'ospedale di Barga. Saranno presenti, tra gli altri: la direttrice generale dell’azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani ed il sindaco di Barga Marco Bonini.

lunedì, 1 aprile 2019, 23:27

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi da diversi cittadini di Borgo a Mozzano. "La scossa - dichiara il primo cittadino Patrizio Andreuccetti - sembra aver avuto come epicentro i monti di Anchiano (le verifiche sull'entità della cosa sono ancora in corso). Non ci sono segnalazioni di danni a...

domenica, 31 marzo 2019, 09:41

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, "Un futuro per Bagni di Lucca", invita i cittadini della frazione di Limano a recarsi, domenica 7 aprile dalle 15.30 alle 16.30, presso il circolo in piazza a firmare la petizione contro la riapertura e riconversione dell'ex impianto di compostaggio...

sabato, 30 marzo 2019, 10:30

In vista delle elezioni del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, la lista "Insieme per il Territorio" fa un invito ai consorziati scontenti di partecipare in massa al voto."La gestione del consorzio di Bonifica Toscana Nord in questi anni, ha visto una gestione poco attenta e dispendiosa e per niente vicina...

sabato, 30 marzo 2019, 08:50

Il Comitato Provinciale Anpi di Lucca aderisce e sarà presente con il proprio labaro, alla giornata nazionale insieme a "chi lotta per la libertà" che si terrà a Firenze domenica 31 marzo in ricordo di Lorenzo Orsetti. L'iniziativa è stata promossa dall'Assemblea cittadina di Firenze insieme alla comunità kurda in Italia.