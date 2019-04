A Benabbio raccolta firme contro impianto di Tana Termini

Altre notizie brevi

venerdì, 12 aprile 2019, 15:45

Rifondazione Comunista promuove un dibattito pubblico sulle ragioni del "no" all’inceneritore della Kme che si terrà lunedì 15 aprile alle 21 presso la sala della biblioteca sopra la stazione di Fornaci di Barga. Partecipano: Giorgio Salvateci, assessore all’ambiente del comune di Barga, Michele Urbano, ingegnere e presidente di Lega Ambiente di Lucca...

venerdì, 12 aprile 2019, 11:34

Travolge anche la Toscana il rallentamento dei consumi nel comparto ortofrutticolo registrato in tutta Italia e denunciato già dalla grande distribuzione organizzata.

giovedì, 11 aprile 2019, 17:12

"Ovviamente la sentenza del Tar non ci lascia soddisfatti, ma leggerla come una totale sconfitta delle nostre ragioni ci appare fuorviante perché i giudici amministrativi nelle loro motivazioni aprono alle nostre osservazioni per quanto riguarda gli sforamenti e suggeriscono una soluzione che preveda un margine di tolleranza che eviti il blocco...

mercoledì, 10 aprile 2019, 13:27

L’Ufficio scolastico territoriale di Lucca sollecita le scuole del territorio a presentare la propria candidatura relativamente all’Avviso DRTO.4094 del 28/03/2019 emanato dall’USR Toscana, sulla scorta del DD 1654 del 05/12/2017, per la presentazione di progetti finalizzati all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici per gli studenti con disabilità.

mercoledì, 10 aprile 2019, 13:01

Vivaldo Tonini, che ha partecipato alle elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord nella sezione due della lista Insieme per il Territorio, commenta la richiesta di dimissioni del candidato Fortunato Angelini da parte della lista “Ambiente, Sicurezza, Sviluppo”.

mercoledì, 10 aprile 2019, 13:00

"Non gli è bastata l'ennesima batosta elettorale. Il vecchio presidente del Consorzio del Massaciuccoli Fortunato Angelini inizia il dopo-elezioni esattamente nello stesso modo con cui si è comportato in questi cinque anni di minoranza nell'assemblea consortile: con polemiche inutili e infondate, che ottengono l'unico risultato di gettare discredito sul Consorzio...

martedì, 9 aprile 2019, 18:12

Venerdì 12 aprile, alle 21, si svolgerà, presso i locali parrocchiali di Bagni di Lucca, un’assemblea pubblica durante la quale verrà presentato il neonato Comitato “La Valle del Lima”. Verranno illustrati lo statuto, chi sono i promotori e fondatori, le modalità per aderire, lo scopo, le finalità e la missione.

lunedì, 8 aprile 2019, 12:01

Presentazione domanda all'INPS dal 4 al 30 aprile. Il bando riapre il 1 luglio e rimarrà aperto fino al 30 giugno 2022. Per assistenza e consulenza, gli interessati, possono rivolgersi a qualsiasi patronato, come indicato nel bando. Per saperne di più clicca qui: BANDO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE

venerdì, 5 aprile 2019, 12:39

Termina domani, sabato 6 aprile, il periodo indicato come a a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi. Sarà quindi possibile effettuare abbruciamenti di residui vegetali, ma osservando precise prescrizioni e adottando tutte le cautele necessarie a evitare l'innesco di incendi,

giovedì, 4 aprile 2019, 16:04

I candidati della lista "Insieme per il territorio" tengono a ribadire che l'obbiettivo che li accomuna e li unisce, motivo per cui si stanno impegnando, è il buon funzionamento dell'ente, che può essere realizzato attraverso economie di scala e riduzione degli sprechi. "Le economie di gestione - dichiarano - potranno così consentire...