Ambiente, sicurezza, sviluppo: "Dopo l'ennesima batosta elettorale, Fortunato Angelini abbia la dignità di dimettersi"

mercoledì, 10 aprile 2019, 13:00

"Non gli è bastata l'ennesima batosta elettorale. Il vecchio presidente del Consorzio del Massaciuccoli Fortunato Angelini inizia il dopo-elezioni esattamente nello stesso modo con cui si è comportato in questi cinque anni di minoranza nell'assemblea consortile: con polemiche inutili e infondate, che ottengono l'unico risultato di gettare discredito sul Consorzio 1 Toscana Nord, sui suoi dipendenti e sulle sue maestranze. Il risultato delle urne è stato chiaro e netto: per Angelini si tratta di una nuova bocciatura, stavolta senza appello, rispetto alla sua proposta di gestione amministrativa che i cittadini, ancora una volta, hanno giudicato del tutto inefficace. Per questo, il consigliere Angelini dovrebbe avere la dignità di prendere atto del responso, e rassegnare le dimissioni dall'assemblea consortile".

E' duro l'intervento della lista "Ambiente, sicurezza, sviluppo", che ha trionfato alle elezioni consortili di venerdì e sabato scorsi, nei confronti del capolista della lista sconfitta Fortunato Angelini.

"Angelini dovrebbe avere, per una volta, l'onesta intellettuale di riconoscere che nel lontano passato in cui era lui il presidente del Consorzio del Massaciuccoli, mai è riuscito ad ottenere una partecipazione al voto neppure paragonabile a quella registrata nei giorni scorsi – attacca la lista "Ambiente, sicurezza, sviluppo", con una sua nota – E questo perché, quando lo gestiva lui, il Consorzio era un esempio di inefficienze e sprechi: era un Ente lontano dai cittadini, chiuso, sicuramente non orientato alle esigenze degli utenti. Stavolta, per le elezioni del Consorzio 1 Toscana Nord, si sono recati ai seggi pressoché la metà del totale degli elettori di tutti i sei Consorzi toscani: e potevano sicuramente essere di più, se la lista della minoranza, guidata proprio da Angelini, fosse stata un minimo più credibile, e fosse riuscita a mobilitare un numero di cittadini almeno un po' superiore alle pochissime preferenze invece totalizzate. Nella ricerca spasmodica di un'impossibile rivincita personale, che non è arrivata e mai arriverà, il vecchio presidente del Consorzio del Massaciuccoli ha preferito tradire la sua intera storia politica, prestandosi ad una discutibile operazione elettorale: una vera e propria "ammucchiata", di vecchi politici di professione. Non prendendo in giusta considerazione l'ammonimento di Italo Calvino: "Nella vita si è ricordati per l'ultima cosa che si è fatto". L'invito che gli facciamo, adesso, è ad un sussulto di dignità: si dimetta dal ruolo di consigliere in assemblea consortile".