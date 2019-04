Raccolta rifiuti nel comune di Barga per le attività commerciali in occasione del 1° maggio

Altre notizie brevi

venerdì, 26 aprile 2019, 23:15

Questa mattina la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta per soccorrere quattro escursionisti in difficoltà sul Monte Tambura.I quattro, stranieri e totalmente privi di equipaggiamento, erano partiti giovedì sera da Campocatino per raggiungere il Bivacco Aronte al Passo della Focolaccia attraverso il passo della Tombaccia.

mercoledì, 24 aprile 2019, 13:20

Raccolta rifiuti nel comune di Barga. Ecco tutte le informazioni da sapere in occasione del 1° maggio. A darne notizia l’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci: "In occasione del 1° maggio non verrà infatti effettuata la raccolta dell’indifferenziato e degli oli esausti. Il servizio di raccolta indifferenziato e oli esausti riprenderà normalmente il mercoledì successivo, 8 maggio".

martedì, 23 aprile 2019, 16:58

Domani (24 aprile) a Barga verrà presentata la lista ViviAmo Barga Caterina Campani Sindaco, presso Villa Moorings alle 17,30, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Saranno presenti tutti candidati consiglieri: Maresa Andreotti, Beatrice Balducci, Lorenza Cardone, Giacomo Cella, Sabrina Giannotti, Manuel Graziani, Filippo Lunardi, Claudio Menconi, Sabrina Moni, Pietro Onesti, Francesca Romagnoli, Massimo...

martedì, 23 aprile 2019, 12:07

Un incentivo per sostenere concretamente le famiglie a basso reddito nell'acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell'utilizzo dei servizi scolastici. E' il 'Pacchetto scuola', il beneficio economico individuale per gli studenti che a settembre frequenteranno una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o...

venerdì, 19 aprile 2019, 16:32

"Oramai non passa giorno che qualche aziende vitivinicola non si rivolga a noi per chiederci aiuto contro i continui attacchi di caprioli e altri ungulati. La misura adesso è davvero colma e chi ha responsabilità di governo, dalla Regione fino al ministro dell'agricoltura deve intervenire.

venerdì, 19 aprile 2019, 10:37

A Pasqua, sempre meno agnelli sulle tavole toscane. Il calo è già stato stimato intorno al 15%.

giovedì, 18 aprile 2019, 13:05

Giungerà all'ottavo appuntamento sabato 20 aprile "Castelnuovo nel Mondo", la serie di incontri con Castelnuovesi che hanno avuto una brillante carriera lontano da Castelnuovo ma che qui sono nati.

mercoledì, 17 aprile 2019, 12:41

La provincia di Lucca ha previsto per il trasporto pubblico locale per la giornata di mercoledì 24 aprile un programma di esercizio vacanziero, ossia quello previsto durante la chiusura delle scuole.

martedì, 16 aprile 2019, 16:46

Martedì 23 aprile, dalle 10 alle 12, davanti l'alimentari di Benabbio il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" invita i cittadini a firmare la petizione contro la riconversione e la riapertura dell'ex impianto di compostaggio di Tana Termini.

venerdì, 12 aprile 2019, 15:45

Rifondazione Comunista promuove un dibattito pubblico sulle ragioni del "no" all’inceneritore della Kme che si terrà lunedì 15 aprile alle 21 presso la sala della biblioteca sopra la stazione di Fornaci di Barga. Partecipano: Giorgio Salvateci, assessore all’ambiente del comune di Barga, Michele Urbano, ingegnere e presidente di Lega Ambiente di Lucca...