A Metello “Corri con le Piccole Aquile”

Altre notizie brevi

giovedì, 23 maggio 2019, 14:49

È un'indicazione di voto per tesserati e simpatizzanti della Mediavalle, quella della segreteria provinciale di CasaPound Lucca che, attraverso il suo coordinatore provinciale Fabio Barsanti, invita a votare la "Lista del Cuore" per Mastronaldi sindaco, dando la preferenza a Tommaso Boggi per il Consiglio comunale."Le elezioni per il rinnovo del...

giovedì, 23 maggio 2019, 14:48

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima fila per prevenire e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici: e per questo, aderisce alle manifestazioni in programma domani (venerdì 24 maggio) per il secondo sciopero globale per il clima, promosso a livello globale dalla giovanissima ragazza di origini svedesi,...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:58

Massimo Puppa e i componenti della lista "Divergenti" chiuderanno la campagna elettorale venerdì 24 dalle 21 in poi presso la piazza San Giacomo, proprio ai piedi dell'imponente torrione, rispondendo alle domande degli elettori e illustrando i punti del programma elettorale.

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:18

Domani sera, giovedì 23 maggio alle 21, serata di chiusura della campagna elettorale per la lista “Progetto Cambiamento – Daniele Gaspari sindaco”. Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele a Castiglione, circondati dalla bellezza delle storiche mura, ogni candidato presenterà i vari punti del programma.

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:38

Codice giallo per pioggia e temporali che interesseranno le aree appenniniche e quelle centro-meridionali della Toscana con validità dalle 13 fino alle 21 di oggi, mercoledì 22 maggio, e dalle 13 fino alle 21 di domani, giovedì 23 maggio.

martedì, 21 maggio 2019, 17:29

L’Accademia di Ecografia Toracica (Adet), che si occupa da alcuni anni della promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica nell’ecografia toracica, organizza dal 22 al 26 maggio a Castelnuovo Garfagnana il corso di formazione “Academy Spring School”, rivolto a 25 giovani medici provenienti da tutta Italia, specialisti in...

lunedì, 20 maggio 2019, 15:33

Prolungato il codice giallo fino alle 14 di domani, martedì 21 maggio, per pioggia e temporali che saranno più probabili sulla parte settentrionale e nell'interno della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale a causa del permanere della vasta area depressionaria che sta interessando gran parte...

lunedì, 20 maggio 2019, 12:09

"E' una ovvietà ma ricordarcela e soprattutto ricordarla a chi ci governa è sempre utile: laddove c'è meno crescita e meno lavoro si vive peggio e si muore prima" così Giacomo Martelli, presidente delle Acli Toscana commenta la classifica sulla qualità della salute in Italia fatta dal centro studi del Sole24 Ore (http://24o.it/indice-salute).

domenica, 19 maggio 2019, 15:25

La pioggia insiste e cadrà sulla Toscana ancora fino a domani. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato ancora il codice giallo per pioggia, già emesso venerdì, e prolungato poi fino alle 12 di oggi, fino alle ore 14 di domani, lunedì 20 maggio.

sabato, 18 maggio 2019, 14:48

Il maltempo interesserà buona parte della regione fino alla giornata di domani, domenica 19 maggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per pioggia, già emesso ieri, fino alle ore 12 di domani.