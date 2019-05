Eletta la nuova segreteria Slp Cisl Poste Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:06

Concerto ufficiale per la Festa della Repubblica, sabato 1 giugno alle 21,15 in Piazza XX Settembre a Borgo a Mozzano, tenuto dal Complesso Bandistico Paesano Valdottavo, diretto dal M° Riccardo Sodini.

martedì, 28 maggio 2019, 15:38

"Lo sviluppo rurale, l'innovazione e le problematiche dell'agricoltura siano al centro dell'attenzione dell'Europa a partire dalle due emergenze che mettono in seria difficoltà i nostri agricoltori: la massiccia presenza di ungulati e le aggressioni del lupo". L'appello ai neoparlamentari europei eletti in Toscana arriva dal presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis.

martedì, 28 maggio 2019, 13:03

A partire da sabato 1 giugno ripartono le aperture estive del Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera” di Coreglia Antelminelli. Il Museo sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore...

martedì, 28 maggio 2019, 10:32

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

lunedì, 27 maggio 2019, 18:20

L’Ufficio comune della gestione associata, situato presso il comune di San Romano in Garfagnana, informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni al servizio comunale di nido d’infanzia “La Giostra dei Colori “ A.E. 2019/2020 Posti disponibili 15.

sabato, 25 maggio 2019, 16:49

Domenica 26 maggio, a partire dalle 17, a Metello si terrà la seconda edizione di "Corri con le Piccole Aquile", attività ludico motoria per bambini di tutte le età. Due le prove in cui i bambini si metteranno in gioco: la mini corsa in montagna, con un percorso con piccoli...

giovedì, 23 maggio 2019, 14:49

È un'indicazione di voto per tesserati e simpatizzanti della Mediavalle, quella della segreteria provinciale di CasaPound Lucca che, attraverso il suo coordinatore provinciale Fabio Barsanti, invita a votare la "Lista del Cuore" per Mastronaldi sindaco, dando la preferenza a Tommaso Boggi per il Consiglio comunale."Le elezioni per il rinnovo del...

giovedì, 23 maggio 2019, 14:48

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima fila per prevenire e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici: e per questo, aderisce alle manifestazioni in programma domani (venerdì 24 maggio) per il secondo sciopero globale per il clima, promosso a livello globale dalla giovanissima ragazza di origini svedesi,...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:58

Massimo Puppa e i componenti della lista "Divergenti" chiuderanno la campagna elettorale venerdì 24 dalle 21 in poi presso la piazza San Giacomo, proprio ai piedi dell'imponente torrione, rispondendo alle domande degli elettori e illustrando i punti del programma elettorale.

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:18

Domani sera, giovedì 23 maggio alle 21, serata di chiusura della campagna elettorale per la lista “Progetto Cambiamento – Daniele Gaspari sindaco”. Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele a Castiglione, circondati dalla bellezza delle storiche mura, ogni candidato presenterà i vari punti del programma.